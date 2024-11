Il coraggio di una madre

Patrizia Mirigliani, nota per il suo ruolo di patron di Miss Italia, ha vissuto un’esperienza straziante che ha segnato la sua vita e quella di suo figlio, Nicola Pisu. Nel 2011, si è trovata costretta a prendere una decisione drammatica: denunciare il proprio figlio per salvarlo dalla tossicodipendenza. Un gesto che, sebbene difficile, è stato motivato dall’amore e dalla preoccupazione per il suo benessere.

Un percorso di sofferenza e speranza

Nicola, oggi 35enne, ha affrontato un lungo e tortuoso cammino verso la disintossicazione. Dopo aver trascorso anni in diverse comunità terapeutiche, la sua lotta contro la droga è stata un viaggio di alti e bassi. Patrizia ha raccontato di come, inizialmente, avesse attribuito i comportamenti strani di Nicola all’adolescenza, fino a quando un’amica le ha aperto gli occhi sulla verità. Da quel momento, la vita di entrambi è cambiata radicalmente.

La denuncia come ultima risorsa

La decisione di denunciare Nicola non è stata presa alla leggera. Patrizia ha descritto il periodo come un vero e proprio inferno, in cui ha dovuto affrontare non solo la tossicodipendenza del figlio, ma anche la perdita del padre e la sua personale battaglia contro un tumore al seno. “Era uno stalker psicologico, non fisico”, ha spiegato, evidenziando la difficoltà di gestire una situazione così complessa. La denuncia, alla fine, è stata vista come un atto di salvezza, un modo per cercare di riportare Nicola sulla retta via.

Un nuovo inizio

Oggi, dopo anni di lotta, Nicola ha trovato la forza di ricominciare. Patrizia ha condiviso che il figlio ha acquisito maggiore consapevolezza e ha iniziato a costruire relazioni sane. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2021 ha rappresentato un passo importante per la sua reintegrazione nella società. “Ha trovato una donna speciale e fa discorsi che non sentivo da 20 anni”, ha affermato con orgoglio. La commozione di Patrizia durante l’intervista è stata palpabile, testimoniando il profondo legame tra madre e figlio e la gioia di vedere un futuro migliore per Nicola.