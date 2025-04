Un amore tormentato

Alessandro Zarino, noto ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente rilasciato un’intervista ai microfoni di “Non succederà più”, un programma radiofonico in onda su Radio Radio. Durante la conversazione, il 34enne napoletano ha affrontato la sua relazione con Shaila Gatta, ex velina, e la loro tumultuosa storia d’amore.

La coppia ha vissuto momenti intensi e controversi, culminati in una rottura che ha lasciato il segno.

La rottura inaspettata

Zarino ha rivelato che la loro relazione è terminata in modo brusco, con Shaila che ha deciso di chiudere ogni contatto tramite un semplice messaggio. “Non ci siamo mai più rivisti, c’era anche un coinvolgimento familiare, poi dopo un anno e mezzo tramite messaggio e non ci siamo più rivisti”, ha dichiarato l’ex tronista. Questa modalità di chiusura ha sorpreso Zarino, che ha sottolineato come entrambi avessero vite complesse e obiettivi personali da perseguire.

Riflessioni sulla relazione

Nel corso dell’intervista, Zarino ha anche commentato la recente situazione di Shaila con Lorenzo Spolverato, affermando che non è sorprendente che la ex velina abbia deciso di interrompere rapidamente anche quella relazione. “Non so perché Shaila abbia fatto così anche con Lorenzo, magari il percorso non è stato importante, non ha il desiderio di chiarire”, ha teorizzato. Inoltre, ha espresso i suoi dubbi sulla genuinità della storia tra Shaila e Lorenzo, suggerendo che potesse trattarsi solo di un momento di notorietà.

Un amore che continua a far discutere

Le parole di Zarino non si sono fermate qui. Ha lanciato una critica affilata nei confronti di Shaila, affermando che il suo comportamento è tipico di chi non sa gestire le relazioni in modo maturo. “Conoscendo il soggetto, lasciare le persone così a caso quando lo dice la sua testa è tipico della vita vera”, ha commentato, lasciando intendere che la sua ex compagna continua a ripetere gli stessi errori. Le dichiarazioni di Zarino offrono uno spaccato interessante su una relazione che ha appassionato il pubblico e che continua a far parlare di sé.