La folla immensa a Teheran per i funerali di Raisi

Teheran, 22 mag. (askanews) - Una folla immensa ha riempito le strade di Teheran, capitale dell'Iran, nel giorno dei funerali di Raisi. Il presidente è stato celebrato come un "martire" dopo la morte a 64 anni in un incidente in elicottero....