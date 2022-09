La Germania nazionalizza Uniper, suo maggiore importatore di gas

Roma, 21 set. (askanews) – Annunciato l’accordo per la nazionalizzazione del gigante tedesco del gas Uniper. In base all’intesa, il governo tedesco acquisirà la partecipazione detenuta da Fortum – compagnia energetica statale finlandese – e sottoscriverà interamente un

aumento di capitale da 8 miliardi di euro a 1,70 euro per azione. Lo stesso prezzo sarà riconosciuto a Fortum per le sue azioni. Al termine dell’operazione il governo federale avrà circa il 99% del capitale di Uniper, suo maggiore importatore di gas.

Markus Rauramo, ad di Fortum, in una conferenza stampa da remoto ha spiegato:

“Non c’è gas che sia fornito via il Nordstream 1, i prezzi del gas e dell’energia sono di conseguenza molto alti e volatili. Uniper attualmente perde cira 100 milioni di euro al giorno e ha accumulato perdite di circa 8,5 miliardi in mancate forniture fino ad oggi. Di conseguenza, nuove misure per risolvere la situazione erano necessarie, in quanto sia Uniper che Fortum erano esposte a rischi significativi.

Una soluzione di cessione allo Stato, che lo Stato tedesco assumesse il pieno controllo di Uniper era necessaria nell’immediato”.

“La cessione è un passo doloroso ma necessario”, ha concluso.

L’accordo prevede anche che Berlino subentri nella linea di

credito fornita da Fortum a Uniper che consiste in 4 miliardi di

euro di prestiti e altri 4 miliardi di euro di garanzie.

Il piano di nazionalizzazione è divenuto “necessario” per la situazione aggravatasi in modo drammatico dalla chiusura a inizio settembre del gasdotto Nordstream, che collega la Russia alla Germania, ha spiegato il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, nel corso di una conferenza stampa.