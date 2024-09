La giornalista del Tg1, Paola Cervelli, aspetta un bambino: «Nel mese di dicembre diventerò madre per la seconda volta». Lei è al centro delle attenzioni in televisione con il suo pancione evidente.

La famosa giornalista del Tg1, Paola Cervelli, durante un'intervista con Monica Setta, ha confermato la notizia della sua seconda gravidanza. Cervelli, già madre di un bambino di tre anni, aspetta il suo secondo figlio maschio, previsto per dicembre. L'annuncio è stato rivelato durante il programma "Storie di donne al bivio" trasmesso su Rai2. Cervelli è nota in Rai per il suo stile sobrio e la sua meticolosità. Ha ricordato anche l'aneddoto di quando è stata chiamata per il Tg1 dal direttore Mario Orfeo, un evento che ha definitivamente cambiato la sua carriera.

Paola Cervelli, nota giornalista e conduttrice del Tg1 guidato da Gian Marco Chiocci, ha confermato le voci di una sua gravidanza in una conversazione con Monica Setta. Autodefinitasi “La prima conduttrice in attesa di un bebè”, Cervelli ha rivelato la notizia durante la puntata del 18 settembre di “Storie di donne al bivio”, trasmessa su Rai2 alle 23.10. Madre di Leo, di tre anni, la giornalista ha parlato della sua seconda gravidanza (un altro maschio, previsto per dicembre) con naturalezza e gratitudine, riferendo di aver ricevuto molti messaggi di affetto non solo dall’ambiente professionale, ma anche dal pubblico. L’acclamata Cervelli, classe 1986, è conosciuta in Rai per il suo stile sobrio e la sua meticolosità. Inoltre, Paola ha parlato di come è arrivata al Tg1: fu contattata dal direttore Mario Orfeo, che cercava di raggiungerla mentre il suo telefono era temporaneamente spento. Quando ritornò la connessione, trova numerose chiamate perse dal direttore, chiama Orfeo immediatamente e accetta la proposta di lavoro che cambierà la sua carriera – aneddoto che raccolse mentre era visibilmente incinta sul set del Tg1 diverse settimane fa.