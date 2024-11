Un segnale d’allerta inaspettato

Nel mondo della tossicodipendenza, spesso i segnali di allerta sono trascurati. Patrizia Mirigliani, imprenditrice e patron di Miss Italia, ha vissuto in prima persona questa realtà. Quando un’amica di suo figlio Nicola le ha rivelato la verità sulla sua dipendenza, inizialmente Patrizia ha reagito con scetticismo. “Ero molto indispettita dalle sue parole”, ha dichiarato. Tuttavia, dopo un’attenta osservazione, ha compreso che i segnali erano evidenti e che la situazione richiedeva un intervento immediato.

Un percorso difficile verso la guarigione

Patrizia ha cercato di aiutare Nicola in ogni modo possibile. Ha tentato di avvicinarlo, proponendo un percorso di cambiamento insieme. “L’ho preso da parte e gli ho detto: ‘sei giovane, vogliamo uscirne assieme?’. Io ti posso aiutare”, ha spiegato. Ma la strada verso la guarigione si è rivelata tortuosa. Le cattive compagnie e il bullismo subito a scuola hanno aggravato la situazione, portando Nicola a rifugiarsi nella droga come forma di fuga.

La scelta dolorosa di denunciare

Nonostante gli sforzi, il giovane ha continuato a ricadere nella dipendenza, costringendo Patrizia a prendere una decisione estrema. “Ho provato in tutti i modi, 8 comunità. Entrava e usciva e ricadeva sempre di più”, ha raccontato. Nel 2011, dopo aver lottato anche contro un tumore al seno, Patrizia ha deciso di denunciare suo figlio. “Continuava a chiedermi soldi per comprarsi di fatto la morte. Io lottavo e non ce la facevo più”, ha affermato. Questa scelta, sebbene dolorosa, è stata vista da Patrizia come un atto di amore e protezione.

Un nuovo inizio per Nicola

Oggi, Patrizia condivide con cautela la speranza per il futuro di Nicola. “Ho quasi paura a dirlo, perché quando hai sofferto troppo negli anni allo spiraglio di felicità non ci credi neanche più, ma Nicola sta meglio”, ha affermato. La consapevolezza e i sentimenti ritrovati di Nicola sono il risultato di un lungo percorso di riabilitazione. Ha trovato anche una donna speciale che lo ama, un elemento cruciale per il suo recupero. La storia di Patrizia e Nicola è un esempio di come l’amore e la determinazione possano affrontare anche le sfide più difficili.