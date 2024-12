Un’intervista rivelatrice

Durante un episodio del programma “Verissimo”, Arianna David ha aperto il suo cuore, rivelando le sue battaglie personali e familiari. L’ex Miss Italia, oggi 51enne, ha affrontato il tema della sua anoressia nervosa, una condizione che ha segnato profondamente la sua vita. In un momento di grande vulnerabilità, ha condiviso con il pubblico le sue paure riguardo al cibo, esprimendo il terrore di mangiare proteine, carne e pesce. Arianna ha sottolineato l’importanza di un percorso terapeutico, affermando di utilizzare integratori per compensare le sue mancanze alimentari.

La salute dei figli e il dolore di una madre

Ma non è solo la sua salute a preoccuparla. Arianna ha rivelato che uno dei suoi due figli ha affrontato un grave problema di salute per anni, senza una diagnosi chiara. “Già c’erano state avvisaglie quando era piccino”, ha raccontato, descrivendo un periodo di ansia e incertezze. La situazione è peggiorata quando il bambino ha iniziato a frequentare le elementari, portando Arianna a confrontarsi con le maestre e a passare molto tempo in ospedale. La sua voce tremava mentre spiegava come la sua vita fosse stata segnata da visite mediche e preoccupazioni costanti.

Un percorso di speranza

Nonostante le difficoltà, Arianna ha trovato un barlume di speranza. “Adesso è splendido, va all’università e suona la chitarra elettrica”, ha affermato con un sorriso, mostrando il suo orgoglio per i progressi del figlio. Tuttavia, il dolore per la mancanza di supporto da parte dell’ex compagno è palpabile. “Suo padre non è mai venuto in ospedale”, ha dichiarato, evidenziando la solitudine che ha provato nel dover affrontare tutto da sola. La showgirl ha concluso l’intervista con una riflessione profonda sul suo ruolo di madre, sottolineando come abbia dovuto ricoprire anche il ruolo di padre, un peso che ha portato con sé per anni.