La madre di Marco Mengoni, Nadia Ferrari, è purtroppo deceduta. La terribile notizia è stata comunicata attraverso i social media, condividendo il profondo sconforto che questa news ha causato.

Una triste notizia ha colpito Marco Mengoni, artista originario di Ronciglione nella Tuscia: ha perso sua madre, Nadia Ferrari. La notizia è stata resa nota la sera di domenica 22 settembre, inizialmente tramite una pagina Facebook degli amici dell’artista chiamata “Ronciglione per Marco”. «Una notizia che ci lascia senza parole. Ci siamo detti addio il 3 agosto durante l’evento Guerriero del tuo Marco. Il ricordo del tuo sorriso luminoso e della tua dolcezza rimarrà per sempre nel mio cuore». Nadia era stata una figura chiave nella vita di Marco, contribuendo in modo significativo al suo successo come cantante. La perdita ha scatenato commozione tra i suoi fan sui social media.