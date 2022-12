Home > Video > La mamma di Leila Kaouissi difende la figlia: "Lasciatela stare, per favore" La mamma di Leila Kaouissi difende la figlia: "Lasciatela stare, per favore"

La mamma della tiktoker Leila Kaouissi posta un video in difesa della figlia, che, ricoverata in psichiatria a causa dei suoi disturbi almentari, sta ricevendo commenti d'odio sui social: "Ho fatto questo video perché vedevo tanta gente che ce l'ha con Leila e lei non ha fatto niente per meritare questi commenti".