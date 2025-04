La memoria di un legame familiare con Papa Francesco

Un legame indissolubile

La notizia della scomparsa di Papa Francesco ha colpito profondamente non solo il mondo intero, ma anche i suoi familiari, che hanno condiviso con lui momenti di vita e affetto. Carla Rabezzana, cugina del Pontefice, ha espresso il suo dolore in un’intervista, ricordando i tanti bei momenti trascorsi insieme.

“È difficile parlare, ho tantissimi bei ricordi, uno più bello dell’altro”, ha dichiarato l’anziana, visibilmente commossa. La sua testimonianza offre uno spaccato intimo della vita di un uomo che, nonostante il suo ruolo, è rimasto sempre legato alle sue radici.

Un incontro speciale

Il legame tra Carla e Papa Francesco è stato segnato da affetto e umorismo. In un recente colloquio, il Papa si era preoccupato per la salute della cugina, che aveva subito un infortunio. “Meno male che non ti sei rotta la testa”, le aveva detto, dimostrando la sua preoccupazione e il suo spirito affettuoso. I ricordi di Carla si intrecciano con quelli di altri familiari, come Armando Bergoglio, che ha condiviso la sua esperienza di essere l’ultimo della famiglia con il cognome Bergoglio. La storia di questa famiglia è un racconto di legami, tradizioni e affetti che si tramandano nel tempo.

Un’eredità di amore e fede

La visita pastorale del Papa a Portacomaro nel novembre 2022 ha rappresentato un momento significativo per la famiglia. Durante il pranzo di compleanno di Carla, il Papa ha portato con sé un messaggio di gioia e speranza. “Per i 90 anni non si può piangere”, le aveva detto, sottolineando l’importanza di celebrare la vita. Questo incontro ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti, un momento di condivisione che ha unito la famiglia in un abbraccio di amore e fede. La comunità di Asti, che ha conferito al Papa la cittadinanza onoraria, ha dimostrato il suo affetto attraverso gesti simbolici, come l’invio di una bottiglia di vino locale a lui dedicata.