La nave Geo Barents sbarca a Taranto con 85 persone a bordo

Taranto, 4 gen. (askanews) – La nave Geo Barents di Medici senza frontiere è sbarcata nel porto di Taranto con a bordo 85 persone. 41 di loro sono state savlate in una difficile operazione di notte dopo 3 giorni di viaggio, mentre imbarcavano acqua. Quattro persone sono state portate in ospedale ma non sono casi gravi.

A bordo molti minori non accompagnati, persone dalla Siria, dalla Palestina, altre che raccontano di essere state mesi in Libia, di aver subito violenze e torture.

“Un ragazzo ci ha raccontato di aver visto con i propri occhi persone essere uccise davanti a lui perché non avevano abbastanza soldi per pagare il viaggio. Questa è la realtà di quello che avviene in Libia, di quello che avviene nel Mediterraneo centrale in cui ogni momento è importante tra la vita e la morte”, ha detto la responsabile dei soccorsi Fulvia Conte.