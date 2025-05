Un appello alla responsabilità collettiva

Durante un incontro significativo tenutosi a bordo della nave Amerigo Vespucci, il presidente della Conferenza episcopale siciliana, Antonino Raspanti, ha lanciato un forte appello alla società siciliana. Raspanti ha evidenziato come la politica non debba essere l’unica responsabile della creazione di opportunità lavorative e sociali. Secondo lui, è fondamentale che le entità locali, le associazioni e le classi imprenditoriali si facciano carico di questo compito, per evitare sfruttamenti e disuguaglianze.

Il ruolo della religione e dei valori

Raspanti ha anche sottolineato l’importanza della religione come strumento educativo. In un contesto in cui i valori di disciplina, etica e virtù sembrano essere trascurati, è essenziale che la comunità religiosa si impegni a promuovere questi principi. La sua visione è chiara: la religione deve tornare a essere un faro di speranza e guida per i giovani, proponendo un’alternativa valida al disagio e alla disillusione.

Rivolgersi a corpi sociali alternativi

Il presidente ha messo in guardia contro la tendenza a rivolgersi esclusivamente ai politici per risolvere ogni problema. Questa abitudine, secondo Raspanti, crea una dipendenza malsana e alimenta un ciclo di insoddisfazione. È necessario, invece, dare forza a corpi sociali alternativi, che possano contribuire attivamente al miglioramento della società. Solo così si potrà costruire un futuro migliore per le nuove generazioni, lontano da slogan vuoti e promesse irrealizzabili.