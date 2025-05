Un messaggio di congratulazioni e speranza

La premier italiana, Giorgia Meloni, ha recentemente inviato una lettera di congratulazioni a Sua Santità Papa Leone XIV, esprimendo le sue personali felicitazioni e quelle del Governo italiano per la sua elezione al Soglio di Pietro. Nella missiva, Meloni ha sottolineato l’importanza della figura papale in un momento storico caratterizzato da sfide globali e dalla necessità di una guida morale e spirituale.

“Il mondo ha disperato bisogno di pace”, ha affermato, richiamando l’attenzione sull’eredità lasciata dal compianto Papa Francesco.

Il ruolo del Papa nella società contemporanea

Meloni ha evidenziato come gli italiani guarderanno al nuovo Papa come a un punto di riferimento, riconoscendo in lui l’autorità spirituale che deriva dal suo messaggio di amore e speranza. La lettera mette in luce il ruolo cruciale della Chiesa in un’epoca di incertezze, dove le sfide epocali richiedono scelte coraggiose. “I Signori Cardinali, guidati dallo Spirito Santo, hanno individuato nella Sua persona la guida della Chiesa universale”, ha scritto la premier, sottolineando la responsabilità che il Papa avrà nel guidare i fedeli verso un futuro migliore.

Le sfide del mondo moderno

Il Cardinale Decano, durante l’omelia pro eligendo Romano Pontifice, ha descritto il momento attuale come un “tornante della storia tanto difficile quanto complesso”. Meloni ha fatto eco a queste parole, riconoscendo che le sfide che il mondo affronta oggi mettono in discussione le nostre certezze e richiedono una leadership forte e ispirata. La lettera si conclude con un appello alla responsabilità collettiva, invitando tutti a lavorare per il bene dei popoli e a promuovere un messaggio di pace e unità.