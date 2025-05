Un report rivela che molti studenti non si sentono in grado di denunciare violenze e molestie

Un clima di insicurezza nelle università

Un recente report ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza nelle università italiane. Secondo l’analisi condotta dalla dottoressa Laura Piccirillo, esperta in psicologia, quasi il 35% degli studenti e delle studentesse ritiene che le istituzioni non offrano un ambiente sicuro per coloro che hanno subito violenze o molestie.

Questo dato emerge da un’indagine che ha coinvolto 1747 risposte provenienti da diversi atenei italiani, evidenziando una percezione allarmante della situazione.

La campagna ‘La tua voce conta’

L’analisi è stata realizzata nell’ambito della campagna ‘La tua voce conta’, promossa dal sindacato studentesco Unione degli Universitari. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di creare spazi sicuri per gli studenti. Alla domanda se il clima all’interno dell’ateneo favorisca la denuncia di molestie o violenze, il 59% degli intervistati ha risposto affermativamente, mentre il 34.9% ha espresso dubbi, evidenziando una divisione netta tra chi si sente supportato e chi, al contrario, non si sente in grado di denunciare.

Le conseguenze di un ambiente ostile

La mancanza di fiducia nelle istituzioni universitarie può avere conseguenze devastanti. Gli studenti che non si sentono protetti potrebbero scegliere di non denunciare abusi, perpetuando un ciclo di violenza e silenzio. È fondamentale che le università adottino misure concrete per garantire la sicurezza dei propri studenti, creando canali di comunicazione chiari e accessibili per le segnalazioni di violenza. Solo attraverso un impegno collettivo e una maggiore consapevolezza si potrà costruire un ambiente accogliente e sicuro per tutti.