Un’accusa di parzialità

Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, Massimiliano Ossini ha scatenato un acceso dibattito con le sue dichiarazioni contro la giuria. Il conduttore e scrittore ha accusato i giudici di non essere obiettivi nel valutare le esibizioni dei concorrenti, in particolare dopo aver assistito a una performance di Francesco Paolantoni. Ossini ha rivelato che le parole di Ivan Zazzaroni, che ha detto a Paolantoni di aver raggiunto il massimo delle sue capacità, lo hanno profondamente colpito. Questo commento, secondo Ossini, non solo demotiva i concorrenti, ma stabilisce anche un limite ingiusto alle loro potenzialità.

La nascita del sindacato dei concorrenti

In risposta a questa situazione, Ossini ha deciso di prendere posizione, fondando il Co.ba.con.s, il sindacato dei concorrenti di Ballando con le stelle. L’iniziativa ha trovato supporto tra alcuni colleghi, tra cui Francesco Paolantoni e Furkan Palali, che hanno accettato di unirsi a lui. Anche Federica Pellegrini e Bianca Guaccero hanno mostrato interesse, sebbene abbiano espresso riserve riguardo alla severità della giuria. Ossini ha dichiarato che il suo intento è quello di creare un ambiente più equo e motivante per tutti i partecipanti, dove ogni concorrente possa esprimere il proprio talento senza sentirsi limitato da giudizi affrettati.

Le reazioni della giuria

Le reazioni dei giudici non si sono fatte attendere. Ivan Zazzaroni ha replicato alle accuse di Ossini, sostenendo che il suo commento era riferito specificamente alla performance di Paolantoni e non intendeva sminuire il valore del concorrente. Tuttavia, Fabio Canino ha accusato Ossini di non aver rispettato le dinamiche del programma, mentre Selvaggia Lucarelli ha sottolineato come il concorrente stia cercando di attirare l’attenzione sulla sua personalità piuttosto che sul ballo. La tensione è aumentata ulteriormente quando Guillermo Mariotto ha espresso il suo disappunto con un voto di 0, scatenando la reazione di Rossella Erra, che ha difeso Ossini, definendo inaccettabile un punteggio così basso a questo punto della competizione.