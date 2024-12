Un confronto inaspettato

La recente polemica tra Caterina Balivo e Manila Nazzaro ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media, sollevando interrogativi su rivalità e malintesi nel mondo dello spettacolo. Durante un episodio di “Storie di Donne al Bivio” su Rai Due, Manila Nazzaro ha risposto in modo deciso alle affermazioni fatte da Caterina Balivo nel suo programma “La Volta Buona”. La questione è emersa quando Balivo ha rivelato di aver “rosicato” per non aver vinto il concorso di Miss Italia, un’edizione vinta proprio da Nazzaro. Questo scambio di battute ha innescato una reazione a catena, portando Manila a esprimere il suo disappunto.

Le parole di Manila Nazzaro

Nazzaro ha sottolineato che non è mai bello quando un titolo non viene riconosciuto, evidenziando il suo disappunto per le parole di Balivo. “Non l’ho mai incontrata perché non sono mai stata invitata al suo programma, probabilmente volutamente”, ha dichiarato Manila, insinuando che ci sia una certa tensione tra le due. La Nazzaro ha anche criticato Patrizia Mirigliani, la patron della kermesse di bellezza, per le sue affermazioni, ritenendole inopportune e offensive nei suoi confronti. “Ci sono rimasta male perché è come se mi fosse stato usurpato quel titolo”, ha aggiunto, evidenziando il suo attaccamento al riconoscimento ricevuto.

Un dialogo fra malintesi

Il dialogo tra Balivo e Mirigliani, che Manila ha interpretato come un affronto, è stato in realtà un tentativo di leggerezza. Monica Setta, conduttrice del programma, ha cercato di chiarire che le parole di Mirigliani non erano destinate a offendere, ma piuttosto a creare un momento di convivialità. Tuttavia, Manila ha continuato a difendere la sua posizione, affermando che anche sua madre era rimasta delusa dalle affermazioni fatte in tv. Questo episodio mette in luce come, nel mondo dello spettacolo, le parole possano essere facilmente fraintese e come le rivalità personali possano influenzare le dinamiche professionali.