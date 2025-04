La presenza di papa Francesco durante il Giubileo: speranze e attese

Il ritorno di papa Francesco

Domenica scorsa, la comparsa di papa Francesco sul sagrato di Piazza San Pietro ha suscitato emozioni e speranze tra i fedeli. Questa è stata la sua prima uscita pubblica dopo la dimissione dal Policlinico Gemelli, dove ha ricevuto cure per una polmonite bilaterale. La sua presenza durante la messa per il Giubileo degli ammalati ha rappresentato un segnale positivo, non solo per i presenti, ma anche per coloro che seguivano l’evento in televisione.

Le condizioni di salute del Pontefice

La Sala stampa vaticana ha comunicato che la partecipazione del Papa agli eventi futuri sarà valutata in base alle sue condizioni di salute. Tuttavia, i miglioramenti evidenti dovuti alle terapie farmacologiche e fisioterapiche fanno ben sperare. Francesco ha dimostrato di poter partecipare, anche se per brevi periodi, a eventi significativi come quello dedicato agli ammalati e al mondo della sanità.

Le celebrazioni della Settimana Santa

Con l’avvicinarsi della Settimana Santa, le attese aumentano. Sebbene il Papa abbia delegato alcune celebrazioni a cardinali, la sua presenza alla Domenica delle Palme è ancora incerta. Gli appuntamenti chiave includono la messa del Crisma e la tradizionale messa “in Coena Domini”. La celebrazione della Passione del Venerdì Santo e la Veglia pasquale sono eventi cruciali, e la presenza del Pontefice sarebbe un grande segnale di unità per la Chiesa.

Eventi giubilari futuri

Il Giubileo degli Adolescenti, previsto per il 25-27 aprile, e la canonizzazione di Carlo Acutis sono eventi che richiamano l’attenzione. La presenza di papa Francesco è attesa con ansia, specialmente per il nuovo santo, considerato il “patrono del web”. Gli eventi giubilari, che includono anche il Giubileo delle persone con disabilità e dei lavoratori, rappresentano un’opportunità per il Papa di riconnettersi con il suo popolo.

Le parole dei medici

Il prof. Sergio Alfieri, coordinatore dell’equipe medica che ha seguito il Papa, ha affermato che Francesco non è più malato, ma è in convalescenza. La sua voglia di tornare tra la gente è forte, ma i medici sono cauti e desiderano che rispetti i tempi di recupero. La situazione attuale è di grande speranza, e i fedeli attendono con trepidazione ulteriori apparizioni del Pontefice.