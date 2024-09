La rinomata trasmissione, Striscia la Notizia, ritorna con il duo Hunziker-Frassica partorendo diverse innovazioni. Ricci, senza timore, afferma: "Amadeus e De Martino? Non rappresentano una minaccia per me: sono loro ad avere dissidi".

La nota trasmissione televisiva "Striscia la Notizia" riprenderà la messa in onda il 23 settembre su Canale 5, con una nuova coppia di conduttori, Michelle Hunziker e Nino Frassica. Il creatore della serie, Antonio Ricci, ha annunciato cambiamenti per la nuova stagione, sottolineando che non c'è tensione nel team, contrariamente a quanto accade con Amadeus e Stefano De Martino. Ha anche trattato il caso Sangiuliano e gli interventi non registrati di Andrea Gianmbruno.

La celebre trasmissione Striscia la Notizia ritornerà in onda con la nuova combinazione di conduttori, ovvero Michelle Hunziker e Nino Frassica, a partire dal 23 settembre alle 20:35 su Canale 5. Antonio Ricci, il creatore della serie, ha annunciato che il notiziario sarà “la voce della complottenza” nell’edizione attuale, entrata nel suo 37° anno di messa in onda. Durante la conferenza stampa tenuta negli studi di Cologno Monzese, Ricci ha parlato di questa novità e delle altre rivoluzioni che verranno introdotte nella nuova stagione.

Ricci ha inoltre dichiarato di non temere la competizione con Amadeus e Stefano De Martino, evidenziando che sono loro ad avere problemi tra di loro, non essendoci invece alcuna tensione all’interno del team di Striscia. Il caso Sangiuliano è stato affrontato, così come sono stati citati i fatti riguardanti gli interventi non registrati di Andrea Gianmbruno, ex partner della premier Giorgia Meloni. Sembrano esserci molti cambiamenti ed avvenimenti all’orizzonte per Striscia la Notizia!