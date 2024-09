La risposta di Mirko alla notizia che Perla e Alessio Falsone sono insieme, secondo il GF.

Un’imprevista riunione tra gli ex partecipanti del Grande Fratello ha scosso il mondo dei social negli ultimi tempi. Al centro dell’attenzione troviamo Perla Vatiero e Alessio Falsone da un lato, e Anita Olivieri e Mirko Brunetti dall’altro. Quest’ultimo periodo ha visto Milano sommersa da influencer, personalità famose e modelli, tutti attirati dalla Fashion Week, evento tanto atteso che ha avuto inizio il 17 settembre e terminerà il 23 settembre. L’arrivo massiccio di personaggi dello spettacolo nella metropoli lombarda ha portato a molti incontri inaspettati, tra cui quelli tra ex partecipanti al Grande Fratello.

Combattendo l’attenzione ci sono stati Anita Olivieri e Mirko Brunetti. In effetti, i due si erano già incrociati pochi giorni prima durante l’inaugurazione del macellaio del loro ex coinquilino, Paolo Masella. Ma questa volta Anita ha deciso di postare un selfie con Mirko sul suo account Instagram, scatenando il chiacchiericcio tra i fan dei Perletti. Per quale motivo? Durante il loro tempo nella casa, Anita e Perla avevano instaurato un forte legame, con Anita che esultava grandemente alla vittoria di Perla nel reality show. Tuttavia, una volta terminato il programma, le due sembrano aver preso strade diverse, frequentandosi meno frequentemente rispetto ad altri ex concorrenti.

La vera notizia che ha sconvolto i sostenitori dei “Perletti” è stata un’altra riunione, avvenuta solo poche ore dopo quella tra Anita e Mirko: il meeting tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. Nella serata di ieri, il 21 settembre, sia Perla che Alessio erano presenti all’Afterlife Milano, un evento di grande rilevanza al quale hanno partecipato molte celebrità tra cui Fedez, Andrea Damante, Ignazio Moser e molti altri. In relazione a questo, Falsone ha pubblicato sulle Instagram Stories un video con l’ex componente di Temptation Island, dove sembravano molto contenti e confidenziali. “Posso presentarvi una persona molto famosa? La nostra Perla, eccola qui”, ha commentato scherzosamente Alessio, prima di abbracciare Perla.

Questo video ha suscitato un’ondata di condanne dai fan di Mirko e Perla, che custodiscono ancora la speranza di una riconciliazione della coppia. Durante la sua permanenza nella Casa, Vatiero aveva sviluppato un leggero interesse per Alessio dopo la dipartita del suo ex compagno. Ciononostante, Falsone aveva deciso di legarsi ad Anita, con la quale ha avuto un rapporto di breve durata. Proprio per questa ragione, l’incontro recente tra i due ha scosso i fan dei “Perletti”. E Mirko? Il precedente protagonista di Temptation Island, per quel che concerne lui, sembra mantenere un atteggiamento ritirato, evitando commenti e limitandosi a condividere nuovamente la storia con Anita. Dopo tutto, sembra che le vere tensioni siano tra i fan piuttosto che tra le persone coinvolte.