La Russia supporta il Venezuela nella crisi con gli Stati Uniti: un'alleanza strategica in atto

Nei giorni scorsi, la Russia ha manifestato un supporto incondizionato per il Venezuela, un paese sudamericano che sta affrontando un blocco delle navi petrolifere da parte delle forze statunitensi. Questo sostegno è emerso durante una conversazione telefonica tra i ministri degli esteri dei due paesi, che hanno condannato le recenti azioni degli Stati Uniti nella regione.

Le tensioni tra Caracas e Washington sono aumentate, in particolare dopo che gli Stati Uniti hanno avviato operazioni militari nel Mar dei Caraibi, inclusa la sequestro di navi e bombardamenti su imbarcazioni accusate di traffico di droga. La Russia, attraverso il suo ministro degli esteri Sergei Lavrov, ha denunciato tali azioni come una minaccia per la sovranità internazionale.

Le reazioni russe e venezuelane

Durante la telefonata, Lavrov e il suo omologo venezuelano Yván Gil hanno espresso profonda preoccupazione riguardo l’escalation delle ostilità statunitensi. Le autorità russe hanno ribadito il loro sostegno al governo di Nicolás Maduro, evidenziando l’importanza di mantenere la cooperazione bilaterale e di coordinarsi su piattaforme internazionali come le Nazioni Unite.

Il ruolo delle Nazioni Unite

In risposta alle crescenti tensioni, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà per discutere la crisi in evoluzione. La richiesta di Caracas di un incontro è stata sostenuta da Russia e Cina, alleate strategiche del Venezuela. Gil ha sottolineato che le aggressioni degli Stati Uniti violano il diritto internazionale e potrebbero avere ripercussioni significative per la stabilità della regione.

Le accuse contro gli Stati Uniti

Negli ultimi mesi, le forze statunitensi hanno avviato attacchi aerei contro imbarcazioni che, secondo Washington, sarebbero coinvolte nel traffico di sostanze illecite. Tuttavia, non sono state presentate prove concrete a sostegno di tali affermazioni. Le famiglie delle vittime, inclusi pescatori innocenti, hanno denunciato oltre cento morti a causa di queste operazioni militari. Gli Stati Uniti hanno giustificato le loro azioni affermando che il governo di Maduro utilizza il denaro proveniente dal petrolio per finanziare attività criminose come traffico di droga, traffico di esseri umani e altri crimini.

Il blocco degli Stati Uniti

Il 16 dicembre, il presidente statunitense ha annunciato ufficialmente un blocco delle navi petrolifere sanzionate che operano tra Venezuela e altri paesi. Questa decisione mira a colpire l’economia venezuelana, accusata di utilizzare le entrate petrolifere per sostenere attività illecite. Di fronte a questa situazione, il governo di Caracas ha espresso timori riguardo a un possibile cambiamento di regime orchestrato dagli Stati Uniti.

Relazioni internazionali in evoluzione

La Russia, da parte sua, continua a rafforzare la sua alleanza con il Venezuela, definendo le azioni degli Stati Uniti come pirateria internazionale. Durante la comunicazione, Lavrov ha assicurato a Gil che Mosca rimarrà al fianco di Caracas nelle sue difficoltà. Questo sostegno si inserisce in un contesto più ampio di rivalità geopolitica, in cui le relazioni tra Russia e Stati Uniti si sono deteriorate ulteriormente negli ultimi mesi, a causa di conflitti come quello in Ucraina.

La crisi tra Stati Uniti e Venezuela rappresenta non solo una battaglia locale, ma un conflitto più ampio che coinvolge le dinamiche geopolitiche globali. La Russia, con il suo forte sostegno a Caracas, sembra voler affermare la propria influenza nella regione e contrastare l’egemonia statunitense.