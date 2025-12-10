La scoperta della più antica prova di fuoco controllato in Inghilterra risale a 400.000 anni fa

Recenti scoperte archeologiche nel Suffolk, in Inghilterra, hanno rivelato che gli esseri umani potrebbero aver iniziato a controllare il fuoco circa 400.000 anni fa, un’informazione che sposta indietro di circa 350.000 anni la datazione precedentemente accettata. Questo cambiamento nella comprensione ha importanti implicazioni per la storia dell’evoluzione umana.

Una scoperta fondamentale

Il sito, situato vicino al villaggio di Barnham, è emerso da scavi che hanno rivelato un focolare costruito dai Neanderthal. Gli archeologi hanno trovato un mix di resti, tra cui argilla cotta, strumenti di selce danneggiati dal calore e frammenti di pirite di ferro, un minerale in grado di generare scintille se colpito contro la selce. Questi elementi indicano chiaramente un uso intenzionale e ripetuto del fuoco.

Dettagli sul sito di Barnham

Il team di ricerca ha impiegato quattro anni ad analizzare i materiali per confermare che si trattava di un’area di accampamento. I test geochimici hanno evidenziato temperature superiori ai 700 gradi Celsius, suggerendo che il fuoco non fosse il risultato di incendi naturali, ma piuttosto di un processo controllato. Questo accresce l’idea che i Neanderthal avessero una conoscenza avanzata delle tecniche di accensione del fuoco.

Le implicazioni per l’evoluzione umana

Il dominio del fuoco ha rappresentato un punto cruciale nel processo evolutivo umano. L’abilità di accendere fiamme ha permesso agli antichi cacciatori-raccoglitori di prosperare in climi più freddi, di cucinare gli alimenti e di difendersi dai predatori. La cottura non solo rendeva il cibo più digeribile, ma aumentava anche l’apporto calorico, contribuendo così allo sviluppo di cervelli più grandi.

Impatto sociale e culturale del fuoco

Oltre ai vantaggi nutrizionali, il fuoco ha anche trasformato la vita sociale degli antichi umani. Le riunioni serali attorno al focolare avrebbero favorito la condivisione di storie e l’interazione sociale, elementi che possono aver favorito il sviluppo del linguaggio e delle credenze culturali. Come ha affermato Rob Davis, co-autore dello studio, il focolare rappresenta un centro sociale fondamentale per la comunità.

Prospettive future

Questa scoperta al sito di Barnham non solo ridisegna il concetto di quando gli esseri umani abbiano iniziato a utilizzare il fuoco, ma offre anche spunti interessanti sulla potenziale innovazione dei Neanderthal e dei loro parenti, come i Denisovani. L’idea che esseri umani antichi potessero possedere competenze sofisticate prima dell’emergere degli Homo sapiens cambia la percezione delle capacità cognitive di queste popolazioni.

La ricerca continua a dimostrare che la storia dell’umanità è complessa e piena di sorprese. L’abilità di manipolare il fuoco è solo uno dei tanti aspetti che hanno contribuito a plasmare il percorso evolutivo.