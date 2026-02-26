La seconda serata di Sanremo 2026 spiegata: ospiti, Nuove Proposte e regole di voto

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha modificato il ritmo del programma rispetto alla prima puntata, che aveva presentato tutti i 30 Big in gara. La serata ha messo in scaletta le Nuove Proposte, metà dei Big e una serie di ospiti nazionali e internazionali. Lo spettacolo è stato condotto da Carlo Conti, affiancato da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo come co-conduttori. Il palinsesto è iniziato alle 20:40 e si è concluso intorno all’1:15, alternando gare, omaggi e premi. Giulia Romano, ex Google Ads specialist, osserva che «i dati ci raccontano una storia interessante» sul valore delle serate miste per mantenere elevata l’attenzione del pubblico.

La struttura della serata e il ruolo delle Nuove Proposte

I dati citati in precedenza suggeriscono che la serata mista favorisce il coinvolgimento del pubblico. Per la seconda serata la formula è stata modificata rispetto al debutto del 24 febbraio. Anziché riascoltare tutti i 30 Big, l’Ariston ha ospitato 15 Big e la fase eliminatoria delle Nuove Proposte. Le esibizioni dei giovani si sono svolte in duelli diretti, accompagnati da Gianluca Gazzoli. L’obiettivo dichiarato era ridurre il gruppo e selezionare i finalisti per la terza serata.

Scontro tra giovani talenti

I duelli hanno messo a confronto artisti emergenti in match diretti. Nelle sfide si sono affrontati Angelica Bove e Mazzariello, mentre un altro confronto ha opposto Nicolò Filippucci al trio Blind, El Ma & Soniko. Le due canzoni più votate in ciascun confronto sono passate alla serata successiva. Il meccanismo ha privilegiato rapidità e incisività nella selezione, mirando a valorizzare i brani più apprezzati dal pubblico e dalle giurie.

Modalità di voto: cosa cambia rispetto alla prima puntata

Il sistema di voto della seconda serata ha modificato pesi e componenti rispetto alla prima puntata, quando la valutazione era affidata esclusivamente alla giuria della sala stampa, tv e web. Nella seconda serata è stato adottato un mix di voti variabile per categoria, con l’obiettivo di bilanciare la preferenza del pubblico e il giudizio professionale.

Regole per le Nuove Proposte

Per le Nuove Proposte i voti sono stati ripartiti in tre quote: televoto 34%, giuria della sala stampa, tv e web 33% e giuria delle radio 33%. Questa composizione assegna un peso simile agli operatori del settore e al pubblico televisivo, favorendo un risultato che fonde popolarità e valutazione tecnica.

La modifica ha proseguito la strategia della serata, che privilegia rapidità e incisività nella selezione. Giulia Romano osserva che i dati raccontano una storia interessante, poiché la combinazione di voti tende a valorizzare brani con immediato riscontro di pubblico e riconoscimento critico.

Regole per i Big nella seconda serata

La seconda serata ha adottato un meccanismo di voto che privilegia il riscontro popolare immediato, in continuità con la modifica dei pesi rispetto alla prima puntata. I dati indicano che la combinazione adottata tende a valorizzare brani con rapida percezione di gradimento da parte del pubblico.

Per i Big in gara la giuria della sala stampa, tv e web è stata esclusa dal computo dei voti. Il risultato è stato determinato dalla giuria delle radio, con un peso del 50%, e dal Televoto per la quota restante.

Il pubblico ha potuto esprimere le preferenze tramite chiamata o SMS. Le chiamate erano indirizzate al numero 894.001 (costo 0,51€ a voto), mentre gli SMS dovevano essere inviati al 475.475 (costo 0,50€ a voto). È stato consentito un massimo di tre preferenze per utente.

Questo assetto del voto favorisce brani con immediato riscontro radiofonico e popolare e può incidere sulle strategie promozionali degli artisti nelle fasi successive della competizione.

Ospiti, momenti chiave e collegamenti speciali

Dopo il meccanismo di voto con immediato riscontro radiofonico e popolare, la serata ha privilegiato omaggi e performance di richiamo. In apertura è salita sul palco Laura Pausini, protagonista di diverse esibizioni e di un duetto con Achille Lauro sul brano “16 marzo”. Camilla Ardenzi ha proposto un tributo a Ornella Vanoni con la canzone “Eternità”, accompagnato da immagini d’archivio che hanno creato un intenso duetto virtuale.

Premi, omaggi e ombre

Nel corso della serata è stato conferito il Premio alla carriera a Fausto Leali, che ha eseguito alcuni dei suoi successi e ha ricevuto una calorosa ovazione. Tra i momenti più toccanti si segnala l’esibizione di Achille Lauro con un brano dedicato alle vittime di tragedie giovanili, accompagnata da un coro e da un’atmosfera raccolta.

Sportivi e altri ospiti

Sanremo ha ospitato atleti legati alle recenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Tra i presenti figurano Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Erano inoltre in platea i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra, protagonista nel curling in carrozzina. L’assenza di Arianna Fontana è stata giustificata in conferenza stampa dal vicedirettore intrattenimento prime time della Rai, che ha riferito un problema di salute della pattinatrice.

La scaletta ha previsto esibizioni sul Suzuki Stage, con la partecipazione di Bresh, e collegamenti con Max Pezzali dalla Costa Toscana. La serata è stata scandita da diversi momenti di spettacolo e omaggi musicali. Al termine è stata resa nota una classifica provvisoria delle prime cinque posizioni, basata sul Televoto e sul voto delle radio.