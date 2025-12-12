La Sentenza del Giudice su Trump e il Ruolo della FEMA nella Prevenzione dei Disastri

Nell’ambito di una battaglia legale che coinvolge venti stati americani, un giudice federale ha emesso una sentenza significativa riguardante il programma Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC), finalizzato a migliorare la capacità delle comunità di affrontare le calamità naturali. L’amministrazione Trump aveva tentato di annullare questo programma come parte di un più ampio tentativo di ristrutturare la Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Il giudice Richard Stearns, nella sua sentenza, ha affermato che il governo non aveva l’autorità di interrompere i finanziamenti destinati a questo programma, sottolineando che tale decisione rappresentava un “encroachment esecutivo illegittimo” sui diritti del Congresso di allocare risorse per scopi specifici e urgenti.

Il significato del programma BRIC

Il programma BRIC è il più ampio schema di resilienza offerto dalla FEMA, progettato per ridurre i rischi legati ai disastri e migliorare le capacità di recupero delle comunità colpite. Secondo Stearns, “il programma BRIC è destinato a proteggere dalle calamità e a salvare vite umane”, evidenziando l’urgenza di affrontare le crescenti minacce climatiche che affliggono il paese.

Un intervento legale decisivo

La decisione del giudice si è resa necessaria in seguito a una causa intentata da venti stati, principalmente a guida democratica, che hanno contestato la cessazione del programma. Stearns aveva già bloccato in precedenza la FEMA dal dirottare oltre 4 miliardi di dollari destinati al BRIC per altri scopi, sottolineando la necessità di mantenere i fondi per la prevenzione delle catastrofi.

Le reazioni e le implicazioni future

Il procuratore generale del Massachusetts, Andrea Joy Campbell, uno dei firmatari della causa, ha accolto con favore la sentenza. “L’ordinanza odierna salverà senza dubbio vite umane impedendo al governo federale di interrompere i finanziamenti che aiutano le comunità a prepararsi e mitigare gli effetti dei disastri naturali”, ha dichiarato.

Negli ultimi quattro anni, la FEMA ha approvato circa 4,5 miliardi di dollari in sovvenzioni per quasi 2000 progetti, prevalentemente in stati costieri, evidenziando l’importanza di tali iniziative in un contesto di cambiamenti climatici sempre più drammatici.

Il futuro della FEMA sotto Trump

All’inizio del suo secondo mandato, Trump aveva manifestato l’intenzione di smantellare la FEMA, un’agenzia centrale nelle sue posizioni negazioniste sul cambiamento climatico e nella volontà di ridurre i costi governativi. Tuttavia, a seguito di forti reazioni da parte di legislatori sia repubblicani che democratici, Trump ha successivamente dichiarato l’intenzione di riformare l’agenzia piuttosto che eliminarla.

Recentemente, il direttore ad interim della FEMA, David Richardson, ha lasciato il suo incarico, dopo aver affrontato critiche riguardanti la sua esperienza e le misure di riduzione dei costi all’interno dell’agenzia. In una lettera, quasi 200 membri dello staff della FEMA avevano avvertito che tali tagli avrebbero potuto aggravare le conseguenze di futuri disastri in modo devastante.

Quando Richardson ha assunto il suo ruolo, ha minacciato di “superare” chiunque si opponesse ai cambiamenti previsti per l’agenzia. Tuttavia, dopo la decisione del giudice Stearns, il futuro della FEMA e del programma BRIC potrebbe prendere una direzione diversa, più orientata alla protezione delle comunità vulnerabili.