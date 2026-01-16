Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Profondo cordoglio per la morte del giovane accoltellato oggi a scuola da un coetaneo. Quella che si è consumata oggi è una vicenda agghiacciante, che lascia basiti. In questo momento tragico, non possiamo non stringerci alla famiglia della giovane vittima, esprimendo loro le nostre condoglianze”. Lo dichiara il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone.
La Spezia: Bruzzone (Lega), 'profondo cordoglio per morte giovane'
