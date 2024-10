Il dominio dei mari è sempre stato un elemento determinante della potenza delle nazioni. Oggi, più che mai, il controllo delle rotte marittime riveste un'importanza strategica maggiore nel contesto geopolitico mondiale. La marina statunitense, con la sua imponente flotta, gioca un ruolo centrale in questo equilibrio. Tuttavia, i nuovi conflitti scoppiati negli ultimi anni minacciano la sicurezza marittima e, per estensione, la stabilità del commercio internazionale che si basa essenzialmente sul trasporto via mare.

La flotta da guerra americana, la US Navy, è da decenni il pilastro della potenza militare degli Stati Uniti. Con circa 300 navi da combattimento, tra cui undici portaerei nucleari di classe Nimitz e Gerald R. Ford, e una forza aeronavale che conta quasi 4.000 velivoli militari operativi, rimane la marina più potente e presente sugli oceani del globo. Sebbene la marina cinese, la People’s Liberation Army Navy, si sforzi di colmare questo divario modernizzando e aumentando il numero delle sue navi, gli Stati Uniti mantengono un vantaggio significativo.

Questa supremazia navale conferisce agli Stati Uniti lo status di talassocrazia globale, come l’Impero britannico nel XIX secolo. La capacità di proiettare la propria potenza sui mari permette agli Stati Uniti di controllare le principali rotte commerciali marittime, assicurando così un’influenza economica e politica mondiale. Chi controlla i mari controlla il commercio internazionale.

Il ruolo del trasporto marittimo nella globalizzazione

Il trasporto marittimo ha ancora più importanza in quanto è il motore principale dell’economia mondiale. Rappresenta circa l’80% del commercio internazionale in valore e il 90% in volume. Le navi trasportano una varietà di merci, che vanno dai container pieni di prodotti manifatturati alle carichi di rinfuse liquide e solide. Gli idrocarburi, in particolare il petrolio greggio e il gas naturale liquefatto, costituiscono il 39% del totale delle merci trasportate via mare. Le rinfuse solide, comprendenti minerali, carbone, cereali e legname, rappresentano il 21% del traffico marittimo.

Le recenti tensioni geopolitiche hanno messo in luce la vulnerabilità delle rotte marittime strategiche, con due conflitti maggiori che suscitano preoccupazioni riguardo alla sicurezza della navigazione.

Il conflitto tra Israele e Hamas/Hezbollah e le sue ripercussioni sullo stretto di Bab el-Mandeb

Nel contesto del conflitto israelo-palestinese, i ribelli Houthi dello Yemen, che controllano una parte significativa dell’ovest del paese, hanno dichiarato la loro intenzione di abbordare o affondare le navi mercantili dirette in Israele che transitano attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Questo stretto è una via marittima strategica che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, attraverso la quale transita tra il 12% e il 15% del traffico marittimo mondiale.

Gli attacchi degli Houthi contro navi commerciali hanno avuto conseguenze immediate sui flussi marittimi mondiali. Le compagnie marittime, di fronte a queste minacce, sono state costrette a riorientare i loro itinerari, evitando il Mar Rosso a favore di rotte più lunghe e costose, in particolare circumnavigando l’Africa attraverso il Capo di Buona Speranza. Nuovi itinerari che allungano i tempi di transito, aumentano il consumo di carburante e, di conseguenza, i costi operativi e l’impronta di carbonio dei trasporti marittimi.

Parallelamente, i costi delle assicurazioni marittime per le navi che transitano attraverso il Mar Rosso hanno conosciuto un’impennata senza precedenti. Le navi commerciali devono sottoscrivere diversi tipi di assicurazioni per navigare in piena legalità e sicurezza:

L’assicurazione corpi nave: copre i danni materiali subiti dalla nave stessa in caso di incidente, collisione o atti di pirateria.

L’assicurazione del carico: protegge la merce trasportata contro le perdite o i danni che possono verificarsi durante il trasporto.

L’assicurazione protezione e indennizzo (P&I): copre la responsabilità civile del proprietario della nave per i danni causati a terzi, inclusi i danni ambientali, le lesioni ai membri dell’equipaggio e le richieste dei passeggeri.

Secondo Frédéric Denèfle, direttore generale del gruppo Garex, specializzato nell’assicurazione dei rischi legati ai conflitti, i premi per queste assicurazioni sono aumentati considerevolmente nella regione del Mar Rosso. Claire Hamonic, direttrice generale di Ascoma International, conferma e precisa che i tassi di assicurazione sono stati moltiplicati da cinque a dieci volte, sia per la garanzia delle navi che per quella delle merci.

Il rischio di escalation con l’Iran e le implicazioni per lo stretto di Hormuz

Se il conflitto dovesse estendersi all’Iran, le conseguenze per la sicurezza marittima sarebbero ancora più gravi. Lo stretto di Hormuz, passaggio stretto che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman, è una delle vie navigabili più strategiche al mondo. Circa il 20% della domanda mondiale di petrolio e un terzo di quella di gas naturale liquefatto transitano attraverso questo stretto. Ciò potrebbe colpire la produzione di idrocarburi di paesi come Bahrein, Kuwait, Qatar e Iran, nonché la maggior parte delle esportazioni saudite, emiratine e irachene.

La chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran avrebbe ripercussioni devastanti sull’approvvigionamento energetico mondiale. A differenza dello stretto di Bab el-Mandeb, non esistono vie alternative in grado di compensare una tale interruzione del traffico. Solo alcuni oleodotti terrestri, come l’oleodotto Est-Ovest saudita che collega i campi petroliferi del Golfo al Mar Rosso, potrebbero trasportare una frazione limitata del petrolio bloccato. In assenza di gasdotti alternativi, la totalità del gas naturale sarebbe immobilizzata.

Le sfide della messa in sicurezza delle rotte marittime

La capacità delle forze navali internazionali di mettere in sicurezza le rotte marittime strategiche è messa alla prova da questi conflitti. Nonostante la sua potenza, la marina statunitense si è rivelata incapace di proteggere efficacemente lo stretto di Bab el-Mandeb contro gli attacchi degli Houthi. Nel dicembre 2023, gli Stati Uniti hanno annunciato la formazione di una coalizione navale di dieci paesi per contrastare queste minacce, ma gli attacchi sono persistiti.

Questa incapacità solleva questioni riguardo alla capacità della US Navy di mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz di fronte all’Iran, un avversario dotato di capacità militari avanzate, inclusa una gamma di missili balistici e antinave. La complessità della situazione geopolitica nella regione del Golfo Persico, associata alle tensioni esistenti tra Stati Uniti e Iran, rende il compito di messa in sicurezza particolarmente arduo.

Il conflitto tra Ucraina e Russia e le sue ripercussioni marittime

Il conflitto in Ucraina ha anche conseguenze notevoli sulla sicurezza marittima e sul commercio internazionale. Nel 2022, con l’obiettivo di indebolire economicamente la Russia e di limitare la sua capacità di finanziare la sua campagna militare, l’Unione Europea, in coordinamento con il G7 e l’Australia, ha imposto un embargo sul petrolio russo trasportato via mare, accompagnato da un tetto al prezzo di 60 dollari al barile.

Per garantire l’efficacia di questa misura, è stato vietato alle aziende con sede nei paesi firmatari di fornire servizi essenziali, come l’assicurazione o la riassicurazione, per il trasporto marittimo di petrolio venduto al di sopra di questo prezzo massimo. Poiché gli assicuratori europei e britannici detenevano in precedenza il 90-95% del mercato mondiale dell’assicurazione protezione e indennizzo (P&I), questo divieto avrebbe dovuto limitare considerevolmente la capacità della Russia di esportare il suo petrolio.

Tuttavia, la Russia ha aggirato queste sanzioni creando una “flotta fantasma”, composta da navi che operano senza identificazione chiara o sotto bandiere di comodo. Questa flotta, stimata in diverse centinaia di navi, trasporterebbe circa 1,7 milioni di barili di petrolio al giorno verso paesi non partecipanti alle sanzioni, come Cina e India.

Queste navi navigano spesso senza assicurazione adeguata, in particolare senza copertura P&I, il che aumenta considerevolmente i rischi in caso di incidente marittimo, come marea nera o collisioni. Inoltre, molte di queste navi sono vecchie e mal mantenute, il che aumenta il rischio di incidenti. Le sanzioni recenti del Regno Unito contro l’assicuratore russo Ingosstrakh, che copriva alcune di queste navi, potrebbero aggravare la situazione spingendo un numero maggiore di navi a navigare senza assicurazione.

Paradossalmente, alcune compagnie di assicurazione occidentali continuano ad assicurare navi che trasportano petrolio russo venduto oltre il prezzo massimo (spesso inconsapevolmente, in quanto i prezzi di acquisto e di vendita sono spesso protetti da clausole di riservatezza). Secondo rapporti del settore marittimo, assicuratori britannici come West of England, NorthStandard, Britannia e London P&I Club avrebbero assicurato petroliere russe nonostante le restrizioni imposte dal proprio governo. Questa incoerenza indebolisce l’efficacia delle sanzioni.

Vie marittime : come rendere le rotte di nuovo sicure ?

La complessa situazione geopolitica attuale sottolinea quanto sia vitale la sicurezza delle rotte marittime per l’economia globale. Il controllo storico dei mari ha permesso agli Stati Uniti di consolidare una posizione di potenza mondiale attraverso la US Navy, che con la sua flotta imponente ha garantito per decenni la stabilità delle principali rotte commerciali marittime.

Tuttavia, i recenti conflitti evidenziano le vulnerabilità anche per una potenza navale dominante. Gli attacchi dei ribelli Houthi nello Yemen allo stretto di Bab el-Mandeb hanno dimostrato come le rotte marittime strategiche possano essere facilmente minacciate. Le compagnie di navigazione sono state costrette a deviare le rotte, affrontando costi operativi maggiori e tempi di transito più lunghi, oltre a un aumento significativo dei premi assicurativi. Ma non solo : il conflitto tra Ucraina e Russia ha messo in luce le limitazioni delle sanzioni economiche come strumento di pressione. La Russia è riuscita a eludere le sanzioni creando una “flotta fantasma” che opera senza adeguate coperture assicurative. L’inefficacia delle sanzioni è ulteriormente aggravata dall’incoerenza di alcune compagnie assicurative occidentali che continuano ad assicurare navi coinvolte nel trasporto di petrolio russo,La protezione delle rotte marittime strategiche e l’efficacia delle misure internazionali dipendono dalla capacità delle nazioni di collaborare e di affrontare con decisione le sfide poste dai conflitti attuali. Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile garantire la stabilità del commercio internazionale e la sicurezza energetica globale, elementi fondamentali per la prosperità economica mondiale.