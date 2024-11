"Io me ne vado immediatamente se c’è una persona come te dentro la casa" ha urlato Gilles Rocca ad Alessandro Egger

La prossima puntata del reality show La Talpa si prospetta frizzantina. Le anticipazioni mostrano infatti una lite furiosa tra Alessandro Egger e Gilles Rocca che per poco non è sfociata in una rissa.

Il litigio tra Egger e Rocca

Sembra che la lite sia nata quando nella notte Alessandro Egger ha dichiarato di aver visto un uomo con la barba che gli puntava addosso una torcia, lasciando intendere che potesse essere la talpa. Andrea Preti si è arrabbiato e Gilles Rocca si è infuriato. Il regista si è quindi scagliato contro Egger gridando: “Ma che sei scem0? C’ho 41 anni e quindi mi devi portare rispetto! Io me ne vado immediatamente se c’è una persona come te dentro la casa. Pezzo di m***a“.

La prima puntata della Talpa

La prima puntata del reality show è andata in onda su Canale5 nella serata di martedì 5 novembre. Alla conduzione troviamo Diletta Leotta che, nonostante l’impegno e i continui sorrisi, non è stata in grado di intrattenere il pubblico al meglio, facendo mancare quella tensione che per un programma simile è fondamentale.

Tra i partecipanti di questa edizione oltre a Gilles Rocca e Alessandro Egger troviamo Andrea Preti, Andreas Muller, Veronica Peparini, Elisa Di Francisca e Lucilla Agosti.