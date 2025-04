Un bar del Trevigiano trasforma le imprecazioni in aiuti per i bisognosi.

Un euro per ogni bestemmia

Nel cuore del Veneto, precisamente a Lutrano, frazione di Fontanelle in provincia di Treviso, un bar ha deciso di affrontare un problema comune con un’iniziativa originale e benefica. Al Bar Mexico, ogni bestemmia pronunciata ha un costo: un euro. Ma non si tratta di una semplice multa; il ricavato viene devoluto a sostegno delle persone più fragili della comunità.

Questa iniziativa ha già raccolto circa 200 euro in poche settimane, interamente destinati all’associazione locale ‘La Fonte’, che si occupa del trasporto di malati oncologici e dell’assistenza agli anziani.

Un’iniziativa contro il linguaggio offensivo

La decisione di introdurre questa “tassa sulla bestemmia” è nata dall’esigenza di contrastare l’uso frequente di linguaggio offensivo all’interno del bar, specialmente durante le partite di calcio o le discussioni politiche. Marta Vedovato, una delle proprietarie, ha dichiarato: “La bestemmia? Qui è un po’ come mettere il punto alla fine della frase”. Questo approccio ha portato a una maggiore consapevolezza tra i clienti, che spesso si mostrano sorpresi quando vengono richiamati per il loro linguaggio. Un cartello ben visibile avvisa i clienti: “Ogni bestemmia €1.00. Il ricavato sarà devoluto all’associazione ‘La Fonte'”.

La reazione della comunità

L’iniziativa del Bar Mexico ha suscitato un’accoglienza positiva da parte della comunità locale. Molti clienti, riconoscendo la propria tendenza a usare espressioni blasfeme, hanno accettato con ironia la “multa” simbolica, contribuendo così a una causa benefica. Alcuni clienti hanno addirittura iniziato a mettere un euro nel barattolo prima di parlare, consapevoli che durante la giornata qualche imprecazione sarebbe sicuramente “scappata”. Non è la prima volta che simili episodi legati alla bestemmia attirano l’attenzione: in passato, altri locali hanno tentato misure simili, come un bar di Castello di Godego che aveva introdotto una tariffa scontata per chi bestemmiava in serie.

Un ambiente più rispettoso

Le titolari del Bar Mexico si dichiarano soddisfatte dei risultati ottenuti. L’iniziativa ha portato a una diminuzione delle espressioni offensive e ha contribuito a creare un ambiente più sereno e rispettoso all’interno del locale. Questo approccio innovativo non solo ha un impatto positivo sulla comunità, ma offre anche un esempio di come si possano affrontare problemi sociali con creatività e altruismo. In un’epoca in cui il linguaggio offensivo è spesso tollerato, iniziative come quella del Bar Mexico dimostrano che è possibile fare la differenza, anche attraverso un gesto simbolico come una multa per bestemmia.