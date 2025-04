Un’opera d’arte ligure

La tomba di papa Francesco, situata nella basilica liberiana, è un capolavoro che riflette non solo la spiritualità del pontefice, ma anche la ricca tradizione artistica della Liguria. Realizzata con ardesia di Lavagna, questo materiale è emblematico della regione, noto per la sua durezza e bellezza. La scelta di utilizzare ardesia non è casuale; essa rappresenta un legame profondo con la terra natale del pontefice, evocando immagini di paesaggi liguri e tradizioni secolari.

Materiali e simbolismo

L’ardesia, nera come l’inchiostro, proviene dalle cave che si affacciano sul golfo del Tigullio, un’area ricca di storia e cultura. La tomba presenta una semplice iscrizione: “Franciscus”, accompagnata dalla riproduzione della croce pettorale del pontefice. Questo design minimalista è un chiaro riflesso della personalità di Francesco, noto per la sua umiltà e il suo approccio diretto alla fede. La scelta di materiali locali non solo onora le radici liguri, ma sottolinea anche l’importanza della comunità e della tradizione nella vita del pontefice.

Un luogo di riflessione

Situata tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, la tomba è un luogo di raccoglimento per i fedeli e i visitatori. La posizione strategica, nei pressi dell’Altare di San Francesco, invita alla meditazione e alla preghiera. La tomba non è solo un monumento funebre, ma un simbolo di speranza e di continuità della fede. La scelta di un loculo nella navata laterale riflette l’intenzione di rendere il pontefice accessibile a tutti, un gesto che rispecchia il suo desiderio di essere vicino al popolo.