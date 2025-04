Un evento che affonda le radici nella storia

Lo Scoppio del carro è una delle manifestazioni più affascinanti e significative della tradizione fiorentina, che si svolge ogni anno durante la Pasqua. Questa celebrazione, che risale a oltre nove secoli fa, è legata a eventi storici come le Crociate e rappresenta un momento di grande partecipazione popolare.

La piazza Duomo si trasforma in un palcoscenico di colori e suoni, dove fiorentini e turisti si riuniscono per assistere a questo spettacolo unico.

Il volo della ‘colombina’

Il cuore della manifestazione è rappresentato dalla ‘colombina’, un congegno che viene lanciato da un razzo innescato dal cero santo, acceso dall’arcivescovo di Firenze. Questo momento culminante è atteso con trepidazione, poiché il volo della ‘colombina’ è considerato un segno di buon auspicio per i raccolti dell’anno. Se riesce a tornare indietro senza intoppi, la tradizione vuole che porti prosperità e speranza alla comunità. La piazza, gremita di persone, vive un’atmosfera di attesa e gioia, mentre il cielo grigio della mattina lascia spazio a sprazzi di sole.

Un momento di unità e fede

La celebrazione non è solo un evento folkloristico, ma anche un momento di riflessione e spiritualità. La benedizione della folla da parte dell’arcivescovo, che quest’anno ha visto la partecipazione di monsignor Gherardo Gambelli, rappresenta un legame profondo tra la comunità e la fede. La presenza delle autorità locali, come la sindaca di Firenze e il presidente della Toscana, sottolinea l’importanza di questa tradizione non solo per la città, ma per l’intera regione. La sindaca ha espresso la sua emozione per la prima partecipazione ufficiale a questo evento, definendolo “un’emozione particolare” e un simbolo di unità per tutti i fiorentini.