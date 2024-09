La trama riguardante i fratelli Menéndez, colpevoli dell'omicidio dei propri genitori e tormentati da abusi domestici, è il fulcro di "Monsters", disponibile da oggi su Netflix.

La serie TV "Monsters", disponibile su Netflix, racconta la storia dei fratelli Menéndez, Lyle e Erik, accusati dell'omicidio dei loro genitori, José Enrique Menéndez e sua moglie Marie, avvenuto nel 1989. I fratelli sostennero di essere stati vittime di abusi da parte del padre. L'omicidio avvenne nella loro villa a Beverly Hills e la colpevolezza fu confermata quando Erik confessò al suo psicologo. Nel 1996, furono condannati all'ergastolo. Nel corso del procedimento giudiziario, hanno rivelato di essere stati abusati sessualmente dal padre. Nonostante ciò, al momento non è chiaro se si svolgerà un nuovo processo.

José Menéndez era arrivato negli Stati Uniti dall’età di 16 anni proveniente da Cuba. Il 20 agosto 1989, Lyle ed Erik aprirono il fuoco nel salotto della loro villa a Beverly Hills, uccidendo brutalmente i loro genitori. I due fratelli ritenuti innocenti nella tragedia, chiamarono la polizia e rimasero alla scena del crimine dichiarando di aver trovato i corpi senza vita. Tuttavia, la loro apparente innocenza venne messa in dubbio quando iniziarono a fare spese esorbitanti dopo l’omicidio dei genitori.

La colpevolezza dei fratelli Menéndez fu poi confermata quando Erik confessò delitto al suo psicologo. Nel 1992, una giuria li dichiarò colpevoli. La serie “Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menéndez” cerca di far luce su questo mistero, ancora avvolto nel mistero.

Nel primo processo, sembrava che la motivazione dell’assassinio fosse finanziaria. Tuttavia, durante il procedimento giudiziario, i fratelli hanno rivelato di essere stati abusati sessualmente dal padre per lungo tempo e che la madre, spesso sotto l’influenza di alcol e droghe, non fece nulla per fermare le violenze. Nel luglio 1996, i fratelli furono condannati alla pena dell’ergastolo.

Ulteriori prove degli abusi da parte di Josè Menéndez sono state esposte nel documentario “Menéndez + Menudo: Boys Betrayed”, incluse una lettera che Erik scrisse alla sua cugina in cui descriveva gli abusi sofferti. Gli avvocati dei fratelli hanno richiesto l’annullamento delle condanne, ma al momento non è chiaro se si svolgerà un nuovo processo.