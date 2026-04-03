La vicenda tra Corinne Cléry e Angelo Costabile raccontata dopo anni

La storia tra Corinne Cléry e Angelo Costabile è tornata sotto i riflettori dopo dichiarazioni recenti rilasciate dall’uomo a Nuovo e in trasmissioni televisive. La relazione, iniziata nel 2011 poco dopo la scomparsa del marito di Cléry, è stata segnata da continui alti e bassi fino alla separazione definitiva nel 2018. Nel corso degli anni i due sono apparsi insieme in pubblico e hanno partecipato, tra l’altro, al reality Pechino Express, evento che ha acuito tensioni e incomprensioni. In questo pezzo ricostruiamo i passaggi chiave del rapporto e le repliche pubbliche senza rincorrere sensazionalismi, mantenendo i fatti noti.

Negli ultimi interventi mediatici, Costabile ha dichiarato di non provare più sentimenti per Cléry e di avere una nuova compagna, mentre l’attrice ha reagito puntando il dito su certe strategie comunicative che ritiene inopportune. Le parole usate in tv e sulle riviste hanno riacceso l’interesse del pubblico e hanno rilanciato questioni già emerse durante la loro convivenza mediatica. È utile quindi analizzare sia le dinamiche private che la gestione pubblica della separazione per comprendere come due personaggi noti possano trasformare un addio in un caso di cronaca.

Una relazione iniziata in un momento difficile

La frequentazione tra Corinne Cléry e Angelo Costabile cominciò nel 2011, all’indomani della morte del marito di lei. Per l’attrice francese fu un periodo delicato: ha più volte raccontato di aver vissuto la relazione in uno stato di lutto e di fragilità emotiva. Secondo quanto riportato dalle parti coinvolte, la coppia ha vissuto fasi di vicinanza intensa alternate a rotture temporanee; la prima separazione documentata avvenne nel 2013, in concomitanza con la partecipazione a Pechino Express. In quel contesto emergono elementi che gli stessi protagonisti hanno definito fonte di attrito: promesse non mantenute, gesti impulsivi e reazioni di rabbia che portarono a discussioni plateali.

Le cause dei dissapori

Tra le ragioni della crisi vengono citati aspetti caratteriali e scelte legate al ruolo pubblico: Costabile, più giovane di ventotto anni, è stato percepito da Cléry come troppo insistente in certi momenti, al punto che lei stessa ammette di averlo lasciato più volte. La componente mediatica ha poi amplificato la tensione; la partecipazione a programmi televisivi e le apparizioni sulle riviste hanno trasformato i problemi privati in argomenti di dibattito. In più, la dinamica definita da Cléry come un affetto simile a quello tra madre e figlio segnò un confine emotivo che non sempre si conciliava con le aspettative reciproche.

Le reazioni pubbliche e le accuse reciproche

A distanza di anni dalla rottura definitiva, le dichiarazioni di Costabile hanno riacceso una serie di repliche. L’uomo ha raccontato di essere stato umiliato da certe parole e ha sottolineato di aver superato la relazione senza sofferenze persistenti, raccontando inoltre di aver trovato un nuovo equilibrio sentimentale. Dall’altra parte, Corinne Cléry ha risposto in trasmissione, definendo alcune mosse dell’ex finalizzate a ottenere visibilità: ha parlato di telefonate ai paparazzi e di gesti volti a creare pubblicità nell’ultimo periodo della storia. Queste accuse, se confermate, hanno inciso sul piano della fiducia reciproca e hanno instaurato un giudizio pubblico negativo su certe scelte.

Il ruolo dei media

La vicenda mette in luce il ruolo del gossip e delle ospitate televisive nella vita privata dei personaggi famosi. La strategia di comparire in tv o di rilasciare interviste viene vista da alcuni come un tentativo legittimo di raccontare la propria versione, da altri come una ricerca di notorietà. Cléry ha espresso dispiacere per la scelta di riaprire la questione a fini mediatici, mentre Costabile ha difeso la sua posizione parlando apertamente dei suoi sentimenti passati e presenti. Il confronto pubblico ha così finito per sovrapporre la dimensione affettiva a quella professionale.

Cosa resta della storia e quale futuro

Dal punto di vista fattuale, la relazione è terminata nel 2018 e i protagonisti hanno seguito percorsi diversi sia nella vita privata sia nelle apparizioni pubbliche. Le parole scambiate di recente evidenziano come, dopo anni, rimangano ricordi contrastanti e opinioni divergenti su responsabilità e motivazioni. Per Cléry, la rottura definitiva è stata accelerata da gesti che hanno intaccato la stima, mentre per Costabile la fine è stata il punto di arrivo di una storia complessa. Entrambi continuano a comparire nei media, anche se con finalità differenti, e il dibattito attorno alla loro vicenda rimane emblematico delle difficoltà di coniugare sentimenti e visibilità.

In conclusione, la vicenda tra Corinne Cléry e Angelo Costabile è un esempio di come la sfera privata possa trasformarsi in cronaca quando entrano in gioco i media. Le dichiarazioni recenti hanno il merito di chiarire alcuni aspetti, ma sollevano anche interrogativi su etica e strategie comunicative. Resta evidente che, dietro i titoli, ci sono persone con sentimenti complicati e una storia che ha attraversato momenti di dolore, riconciliazione e poi definitiva separazione.