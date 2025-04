Il fenomeno della satira politica sui social

Negli ultimi anni, i social media sono diventati un palcoscenico privilegiato per la satira politica, e il recente successo dei video-parodia del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ne è un chiaro esempio. Realizzati da Simone Baldelli, ex parlamentare di Forza Italia, questi video hanno rapidamente guadagnato popolarità, superando le 100.000 visualizzazioni in pochi giorni.

Baldelli, con il suo alter ego Gualtieri, indossa un caschetto e una pettorina fluorescente, emulando il sindaco in modo esilarante e incisivo. La parodia non solo intrattiene, ma offre anche una critica sociale attraverso l’umorismo.

Contenuti virali e messaggi sociali

Il primo video mostra Baldelli-Gualtieri mentre si vanta di aver asfaltato i sanpietrini vicino alla piramide Cestia, bloccando il traffico con una maratonina. Questa rappresentazione ironica mette in luce le problematiche della gestione urbana e le promesse politiche spesso disattese. Nel secondo video, girato alle spalle del Campidoglio, il personaggio annuncia l’intenzione di rimuovere il “ciottolame” per costruire una pista ciclabile per bici elettriche e monopattini, presentando l’intervento come “ecosolidale ed ecosostenibile”. Qui, la satira si fa veicolo di un messaggio più ampio sulla sostenibilità e l’urbanistica moderna.

Simone Baldelli: un artista poliedrico

Simone Baldelli non è solo un imitatore, ma un artista poliedrico con una lunga carriera nel mondo della politica e dell’intrattenimento. Oltre a essere stato deputato, è anche giornalista, vignettista e cantautore. La sua capacità di imitare personaggi politici come Sandro Bondi, Giulio Tremonti e Laura Boldrini lo ha reso un volto noto nel panorama della satira italiana. Con i suoi video, Baldelli riesce a catturare l’attenzione del pubblico, utilizzando l’ironia per affrontare temi di rilevanza sociale e politica, rendendo la satira un potente strumento di comunicazione.