L'Amerigo Vespucci in arrivo a Civitavecchia per il Tour Mediterraneo

Un evento che celebra il Made in Italy e la cultura italiana con il Villaggio IN Italia

Un simbolo del Made in Italy

L’Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare Italiana, rappresenta un vero e proprio ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Il suo arrivo a Civitavecchia, previsto per il 28 maggio, segna una tappa fondamentale del Tour Mediterraneo, un’iniziativa che mira a promuovere la cultura, la storia e l’innovazione italiana.

La nave, che sosterà presso il molo del Bicchiere – banchina Guglielmotti, è attesa con entusiasmo da cittadini e autorità locali, pronti a celebrare un evento che unisce tradizione e modernità.

Il Villaggio IN Italia: un’esperienza unica

Durante la sosta a Civitavecchia, l’Amerigo Vespucci sarà affiancata dal Villaggio IN Italia, un progetto ideato dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Questa iniziativa, sostenuta da 12 ministeri, ha come obiettivo quello di raccontare l’esperienza internazionale del Tour Mondiale, che ha portato la cultura italiana in 30 Paesi. Il Villaggio offrirà un’ampia gamma di eventi, tra cui incontri con esperti, convegni e attività interattive, permettendo ai visitatori di immergersi nelle eccellenze italiane.

Eventi e incontri in programma

Numerosi eventi sono previsti durante la tappa a Civitavecchia. Tra questi, un incontro con il vignettista Federico Palmaroli, noto per la sua pagina satirica “Le più belle frasi di Osho”, e convegni sulla diplomazia navale. Inoltre, si svolgerà un panel sulla disabilità, arricchito da un flash mob nell’area centrale del Villaggio. Giovedì 29 maggio, l’ANSA organizza un talk dal titolo “Il Vespucci incontra la Regione Lazio”, che vedrà la partecipazione del governatore Francesco Rocca, offrendo un’importante opportunità di dialogo tra istituzioni e cittadini.