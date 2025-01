Un’amicizia messa alla prova

Negli ultimi mesi, l’amicizia tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto ha subito una serie di scossoni che hanno messo in discussione la loro relazione. La recente apparizione di Mariotto a Verissimo, un programma di Mediaset, ha sollevato interrogativi e polemiche, soprattutto considerando che il suo intervento ha avuto come tema centrale la controversia che lo ha visto protagonista nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Questo gesto ha suscitato l’attenzione dei media e dei fan, che si sono chiesti se la rottura fosse definitiva.

Il controverso abbandono di Ballando

Durante la stagione di Ballando con le Stelle, Mariotto ha attirato l’attenzione per le sue battute discutibili e i giudizi sopra le righe. La situazione è degenerata quando, in una delle ultime puntate, ha abbandonato la giuria in diretta, lasciando Milly Carlucci a gestire il programma con un voto in meno. Questo gesto ha scatenato una serie di speculazioni e accuse, tra cui quelle di molestie a un ballerino, che sono state prontamente smentite. Mariotto ha spiegato che la sua uscita era dovuta a un problema lavorativo urgente, ma le tensioni accumulate hanno reso difficile il suo ritorno.

Incidenti e infortuni: un finale amaro

Nonostante il suo ritorno nella semifinale, Mariotto ha dovuto rinunciare alla finale a causa di un infortunio al ginocchio subito durante un gioco acrobatico. Questo incidente ha ulteriormente complicato la sua situazione, alimentando le voci su una possibile crisi tra lui e Lucarelli. Nell’intervista a Verissimo, Mariotto ha cercato di chiarire la sua posizione, affermando di non sentirsi ferito dai