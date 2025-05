Lampedusa è di nuovo al centro dell’emergenza migranti, con circa 900 persone arrivate sull’isola da giovedì. Le motovedette della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e le unità Frontex sono intervenute per soccorrere i migranti, provenienti principalmente dalla Libia, in un contesto sempre più critico. Le strutture dell’isola, già sotto pressione, si trovano a fronteggiare un flusso che non accenna a diminuire, mettendo a dura prova la capacità di accoglienza e la sicurezza.

Lampedusa, emergenza migranti 900 arrivi in poche ore

Da giovedì, sono almeno 900 i migranti arrivati a Lampedusa in un arco di tempo di appena dieci ore. Di questi, 599 sono stati salvati dalla Guardia di Finanza, 184 dalla Capitaneria di Porto e 117 sono sbarcati autonomamente. I migranti sono giunti su diversi barconi, almeno dieci dei quali provenienti dalla Libia. L’undicesimo, invece, è salpato da Monastir, in Tunisia, con a bordo 49 persone, tra cui presunti guineani, sudanesi e nigeriani, che sono riusciti ad arrivare direttamente a Cala Galera, dove sono stati fermati dai carabinieri.

Nei giorni precedenti, sono stati soccorsi altri due barconi: uno con 124 persone (28 donne e 9 minori) e l’altro con 121 (12 donne e 4 minori), tra cui bengalesi, pakistani, egiziani, etiopi, sudanesi, somali e nigeriani. Entrambi i gruppi hanno raccontato di essere partiti dalla costa libica, rispettivamente da Surman e Zawya, pagando dai 3.500 agli 11.000 euro per il viaggio.

La situazione resta critica, con un flusso continuo che mette a dura prova le strutture e le forze di soccorso.

Lampedusa, emergenza migranti 900 arrivi in poche ore: la situazione dell’hotspot

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, attualmente nell’hotspot di contrada Imbriacola si trovano 1.052 migranti, e la situazione è al collasso.

È previsto per questa sera il trasferimento di altre 260 persone, mentre domani partirà un volo OIM direzione Roma con a bordo 178 migranti. Di questi, 78 rimarranno nel Lazio, mentre gli altri saranno destinati alle strutture di accoglienza della Campania. Nel frattempo, una delegazione di Forza Italia, guidata da Alessandro Battilocchio, deputato e responsabile immigrazione del partito, ha visitato l’hotspot di Pantelleria.