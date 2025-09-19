La morte di Paolo Mendico ha scosso tutta l’Italia, quanto dolore doveva avere dentro il 14enne per arrivare a togliersi la vita lui, che la vita, l’aveva ancora tutta davanti. La madre ha voluto condividere un commovente ricordo del figlio, affidandosi ai social.

Latina, il dolore dei genitori di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita

Non si placa il dolore della madre e del padre di Paolo Mendico, lo studente di 14 anni che si è tolto la vita nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano il giorno che sarebbe dovuto tornare a scuola. La scuola, proprio il posto che lo faceva soffrire, troppe le parole offensive contro di lui, troppe per un ragazzo così giovane, che non ha trovato la forza di andare avanti. Le indagini proseguono per far luce su quanto successo, se la scuola ha davvero trascurato le segnalazioni da parte dei genitori. Intanto, sui social, ha parlato Simonetta, la mamma di Paolo. Ecco le sue parole.

Latina, parla la mamma di Paolo, lo studente che si è tolto la vita

Si è affidata ai social Simonetta, la mamma di Paolo Mendico, per ricordare il figlio, morto suicida a soli 14 anni: “Le parole possono essere carezze, oppure pugni e Paolo ne ha ricevuti troppi. Guardo i video di Paolo e mi si spezza il cuore, chissà cosa desiderava mentre chiudeva gli occhi. Un video che è un ricordo tenero e straziante, ma è anche un invito. Impariamo ad ascoltare. A capire. A fermarci. A proteggerli. Questo video lo voglio condividere per ricordarci quanto è fragile l’anima di chi ci sembra forte. Per ricordare che le parole fanno male, più delle mani. Che non tutti sono come noi, che non tutti hanno il nostro modo di reagire, il nostro carattere. Una parola detta male può lasciare un segno che non si cancella. E Paolo di parole ne ha ricevute troppe. Troppo dure. Troppo violente. Fino a quando non ce l’ha fatta più.”