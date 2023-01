Home > Video > L'attore Jeremy Renner "Occhio di falco" è in terapia intensiva L'attore Jeremy Renner "Occhio di falco" è in terapia intensiva

Milano, 3 gen. (askanews) – Jeremy Renner, famoso per essere l’interprete di “Occhio di Falco” nei film Marvel, è ricoverato in terapia intensiva. L’attore, 51 anni, ha subito due operazioni in seguito a un incidente sulla neve nella sua casa in Nevada che, secondo quanto riportato dal suo portavoce, gli ha provocato un trauma al torace e lesioni ortopediche. Le sue condizioni sono critiche ma stabili. Non sono stati diffusi dettagli sull’incidente che ha provocato i traumi, le notizie confermate per ora sono che è avvenuto mentre spalava la neve e che l’attore è l’unica persona coinvolta.

