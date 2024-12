Disavventura per Laura Pausini: durante il suo concerto a Milano è caduta mentre scendeva dal palco. Immediata la ricondivisione del video sul web, che è diventato virale in poche ore

Laura Pausini cade durante il concerto: il video diventa virale sul web

Durante il suo concerto a Milano del 28 novembre, tappa che fa parte del suo World Tour Winter, Laura Pausini è caduta dal palco al termine dell’esibizione “Zero”, canzone tratta dall’album Anime Parallele.

La caduta causata probabilmente dal vestito lungo e dal tacco alto, per fortuna non ha compromesso lo spettacolo: la cantante si è subito rialzata, continuando a cantare come se non fosse successo nulla, segno di grande carisma e autocontrollo.

Video virale sul web

In men che non si dica, il video è diventato virale sul web, raccogliendo tanti commenti di diverso genere.

Come abbiamo già detto, non ci sono state conseguenze per Laura Pausini, che si è subito alzata e dopo un sorrisetto ha comunque proseguito lo show.

La serata milanese è stata solo una delle tappe di un tour trionfale che ha preso il via da Londra e attraverserà Europa e Italia, culminando in un grande show di Capodanno in Sicilia, per un finale di 2024 letteralmente col botto.