Laura Pausini ha cambiato il suo look, diventando bionda per l'annuncio di Ciao/Chao. Questa trasformazione è stata simbolo di un cambiamento radicale.

Pausini ha annunciato su Instagram che “Ciao” parla della capacità di lasciare serenamente le persone che finora sono state al nostro fianco. Ha ammesso che normalmente, alla fine di qualsiasi tipo di relazione, è più facile attribuire la colpa a qualcuno o eliminare l’altra persona, ma ha dichiarato che questa è una opportunità per imparare a lasciare libero ciascuno di vivere la propria vita. Per il videoclip del brano, Pausini ha optato per l’abito bianco con le ali, che rappresenta il desiderio di libertà, e si è tinta i capelli di biondo, simbolo di un grande cambiamento per lei. Ha spiegato che i suoi video sono sempre progettati per raccontare nei dettagli ciò che sta cantando, e perciò in questo sarà proprio così.