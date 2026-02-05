Laura Pausini parla della sua esperienza al Festival di Sanremo e delle polemiche sulle cover

Laura Pausini, icona della musica italiana, si prepara a lanciare il suo nuovo singolo intitolato 16 Marzo, una cover del brano di Achille Lauro. In vista di questa uscita, ha rilasciato diverse interviste a importanti testate come Repubblica, Corriere e Vanity Fair, dove ha condiviso dettagli sulla sua carriera e le sue esperienze al Festival di Sanremo.

Una scelta consigliata da un grande del settore

In una delle sue conversazioni, Laura ha rivelato di aver accettato di condurre il Festival di Sanremo grazie al consiglio di Pippo Baudo, una figura storica della televisione italiana. Dopo una proposta da parte di Carlo Conti, il noto conduttore ha voluto ascoltare il parere di Baudo, che l’ha incoraggiata a prendere questa opportunità. “Cosa stai aspettando? Sei pronta e te lo dico da un bel po’”, sono stati i consigli di Baudo, che ha avuto un ruolo cruciale nelle sue decisioni.

Il peso delle emozioni sul palco

Nonostante la sua esperienza e il successo, Laura ha confessato che sul palcoscenico del Teatro Ariston non è mai riuscita a esprimere il suo talento al massimo a causa dell’ansia. “Non tornerei mai in gara”, ha affermato, sottolineando che preferirebbe partecipare all’Eurovision Song Contest, dove non si sente penalizzata dalla politica. “Un artista non dovrebbe pagare per le azioni dei governanti” ha aggiunto, dimostrando il suo pensiero critico sulla rappresentanza artistica.

Le polemiche delle cover

Recentemente, Laura ha affrontato anche le critiche ricevute per le sue cover, in particolare quelle di Gianluca Grignani e Marco Mengoni. Durante il suo progetto Io Canto 2, ha reinterpretato brani iconici come La Mia Storia Fra Le Dita di Grignani e La Derniere Chanson, la versione francese di Due Vite di Mengoni. Queste reinterpretazioni hanno suscitato reazioni contrastanti, con Grignani che ha manifestato il suo disappunto e i fan di Mengoni che hanno alzato la voce.

Le reazioni e il valore dell’arte

Laura ha espresso la sua sorpresa per le critiche ricevute, in particolare per la reazione di Grignani, a cui ha cercato di comunicare senza successo. “Mi piacerebbe sapere il suo punto di vista”, ha dichiarato. Riguardo a Mengoni, ha sottolineato come nel panorama attuale ci sia un clima di aggressività che spesso amplifica le voci di una minoranza di critiche rispetto ai tanti apprezzamenti ricevuti. “Un premio non è solo un riconoscimento personale, ma alza anche il profilo dell’arte italiana nel suo insieme,” ha concluso.

Con il Festival di Sanremo alle porte, l’attesa cresce e Laura Pausini si prepara a vivere un’altra avventura sul palcoscenico che ha segnato la sua carriera. La sua partecipazione, in un contesto così ricco di emozioni e polemiche, non mancherà di attirare l’attenzione dei media e del pubblico. Con la sua storia e il suo talento, Laura continua a essere una figura di riferimento nella musica italiana, pronta a affrontare nuove sfide e a condividere il suo messaggio di amore e pace.