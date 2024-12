Lavoro: Barelli, 'dati confermano che governo e maggioranza su strada giusta'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “I dati della Cgia di Mestre, la Confederazione generale italiana degli artigiani, certificano una verità incontrovertibile. Grazie alle politiche di questo Governo e di questa maggioranza aumenta l’occupazione in Italia con un positivo 3,6 per cento, tr...

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “I dati della Cgia di Mestre, la Confederazione generale italiana degli artigiani, certificano una verità incontrovertibile. Grazie alle politiche di questo Governo e di questa maggioranza aumenta l’occupazione in Italia con un positivo 3,6 per cento, tra lavoratori dipendenti e autonomi. Ciò significa che i provvedimenti assunti dal Governo in materia di lavoro e sostegno alle imprese, con buona pace dei soliti detrattori, stanno dando i loro frutti. C’è ancora molto da fare, sia sul fronte dell’occupazione femminile che dei salari, ma si è invertita la rotta e si è intrapresa la strada giusta”. Così in un nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.