Lavoro: Bersani, 'su delocalizzazioni sollevare tema in Ue'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Fra le proposte che vengono dall'Agorà e quelle che dovrebbero arrivare nelle prossime ore dal governo, giudizio è che dentro c'è quel che si può fare, con i limiti di quel che si può fare". Così Pier Luigi Bersani all'Agorà sulle delocalizzazioni in corso a Genova.

"Io suggerirei che mentre produciamo queste norme, se le produciamo, di sollevare subito il tema europeo. Per dare subito l'idea che non vogliamo una ricetta italiana, non vogliamo chiuderci. Ma l'Italia solleva un problema che via via investirà la dimensione europea". Bersani sottolinea inoltre che per essere attrattivi nei confronti delle imprese "non servono contributi" ma "contesti territoriali, buoni servizi civili e buona circolazione delle conoscenze".