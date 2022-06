Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) – "Taglio del cuneo fiscale incisivo, è l'unica soluzione adesso per contrastare la perdita del reale potere d'acquisto del ceto medio, dobbiamo intervenire con un'incisiva riduzione del cuneo fiscale". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando in collegamento con il convegno dei Giovani imprenditori in corso a Rapallo.