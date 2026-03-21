Lavoro: Gay (Unione Industriali Torino) "Intelligenza artificiale una partita che vogliamo giocare"

"Io credo che la vera sfida che abbiamo davanti sia capire se riusciamo a unire i puntini di una rivoluzione industriale chiamata intelligenza artificiale". Così Marco Gay, Presidente dell'Unione Industriali di Torino, intervenuto al congresso interregionale Piemonte Valle d'Aosta dei consulenti de...

“Io credo che la vera sfida che abbiamo davanti sia capire se riusciamo a unire i puntini di una rivoluzione industriale chiamata intelligenza artificiale”. Così Marco Gay, Presidente dell’Unione Industriali di Torino, intervenuto al congresso interregionale Piemonte Valle d’Aosta dei consulenti del lavoro. “Io credo che le carte siano in regola, ma a questo punto è necessario dirci ‘sì, lo vogliamo fare’, e noi come industria vogliamo assolutamente giocare questa partita”.

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