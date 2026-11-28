"Per aiutare i giovani ad inserirsi in un mercato del lavoro in profondo cambiamento abbiamo pensato ad un hub formativo, un network che metta a sistema tutti quei soggetti che già facevano formazione e anche nuovi corsi nella nostra sede. Un'applicazione che si può già scaricare sul proprio smar...

“Per aiutare i giovani ad inserirsi in un mercato del lavoro in profondo cambiamento abbiamo pensato ad un hub formativo, un network che metta a sistema tutti quei soggetti che già facevano formazione e anche nuovi corsi nella nostra sede. Un’applicazione che si può già scaricare sul proprio smartphone. Oggi questa risposta è l’inizio di un cammino importante che dovrà portare alla prima firma di un contratto con questa accademy”.

Così Raffaele Latrofa, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, a margine della presentazione della Blue Med Academy Network a Civitavecchia.

https://www.youtube.com/watch?v=dswvSeKTb4s