Lazio-Milan 1-0: Isaksen decide, Milan rallenta la rincorsa

Al 15 marzo 2026, allo Stadio Olimpico di Roma, la sfida tra Lazio e Milan si è chiusa sul punteggio di 1-0. Una partita intensa, decisa da un’azione in contropiede culminata con la rete di Gustav Isaksen al 26′ del primo tempo, e segnata da una serie di episodi che hanno infiammato il finale, compresa l’espulsione dell’allenatore biancoceleste per proteste.

La partita in breve

Il match è stato contraddistinto da ritmi elevati e da una Lazio capace di sfruttare la velocità sulle fasce: l’azione decisiva nasce da un inserimento sul lato destro con assist di Adam Marusic e conclusione vincente di Isaksen. Il Milan, nonostante il forcing nella ripresa, ha pagato a caro prezzo alcune scelte e l’imprecisione sottoporta: un gol annullato a Athekame per tocco di braccio ha spento la rimonta rossonera. Nel primo tempo i padroni di casa avevano anche colpito la traversa prima di trovare la rete.

Gli episodi decisivi e il ruolo del VAR

Tra i momenti chiave della serata c’è stato il controllo dell’VAR su un intervento in area e l’annullamento del gol milanista nella ripresa. L’arbitro è stato Marco Guida con Daniele Chiffi al VAR: la decisione di annullare la rete è stata motivata dal contatto con il braccio, valutazione che ha tolto speranze di pareggio ai rossoneri. È emersa ancora una volta l’importanza del controllo tecnologico nelle fasi decisive: il check VAR ha inciso direttamente sull’esito finale del match.

La gestione degli episodi al limite

Nel corso della partita ci sono state diverse proteste e interventi fallosi che hanno inciso sul ritmo: ammonizioni dal lato del Sassuolo in altre giornate, ma in questo caso al centro della discussione è finita l’arbitraggio sul tocco di mano e la successiva reazione in panchina che ha portato all’espulsione di Maurizio Sarri nel secondo tempo aggiuntivo. Il termine espulsione qui indica la sanzione disciplinare inflitta dal direttore di gara per proteste reiterate.

Numeri, statistiche e impatto sulla classifica

Dal punto di vista della classifica, il successo porta la Lazio al nono posto con 40 punti, mentre il Milan resta fermo a 60 punti, a -8 dall’Inter capolista e con un vantaggio di un solo punto sul Napoli terzo. Per i rossoneri la sconfitta rappresenta un brusco rallentamento nella rincorsa alla vetta, dopo la vittoria nel derby che aveva alimentato fiducia. Statisticamente la prima frazione ha visto i milanisti faticare a trovare lo specchio, mentre la Lazio ha sfruttato le ripartenze e le seconde palle.

Indicatori di performance

Oltre al gol decisivo, la partita ha mostrato punti di forza e limiti: la Lazio ha dimostrato compattezza difensiva e rapidità di transizione, il Milan ha prodotto possesso e qualche cross pericoloso ma ha peccato in lucidità negli ultimi metri. L’annullamento della rete e le parate del giovane portiere laziale, titolare per assenza dell’usuale estremo difensore, sono stati fattori determinanti. Il concetto di transizione emerge come elemento tecnico-tattico cruciale nello sviluppo dell’incontro.

Formazioni, cambi e decisioni tecniche

Le scelte iniziali hanno visto il Milan schierarsi con un 3-5-2: Maignan in porta, difesa con Tomori, De Winter e Pavlovic, a centrocampo spazio a Modric, Fofana e Jashari, attacco affidato a Leão e Pulisic. Assente per squalifica Adrien Rabiot. La Lazio è scesa in campo con un 4-3-3 di riferimento: Motta tra i pali, linea difensiva con Marusic, Gila e Provstgaard, tridente offensivo formato da Isaksen, Maldini e Zaccagni. I cambi nella ripresa non hanno ribaltato l’esito.

Effetti tattici dei cambi

I sostituti hanno cercato di imprimere maggiore peso offensivo, ma la Lazio ha retto grazie a letture difensive efficaci e qualche intervento decisivo del portiere. La direttiva tecnica dei due allenatori, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, si è vista nelle mosse a partita in corso: più giro palla per il Milan, più verticalità per la Lazio. Il concetto di pressing organizzato e di copertura delle linee di passaggio sono stati determinanti nella gestione del risultato.

In sintesi, la serata dell’Olimpico regala alla Lazio una vittoria importante sul piano emotivo e pratico, mentre il Milan dovrà ripartire subito per non perdere ulteriore terreno nella corsa al vertice.