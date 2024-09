Le classifiche stile Venezia 81 sul tappeto rosso presentano: Russell primo posto per sensualità (10), De Martino risplende con il suo fascino (9). Miller? Un vero disastro stile Barbie (5).

La cerimonia finale della Mostra del Cinema di Venezia si è svolta dopo giorni di grande emozione e sorprese. Un red carpet che, per molti anni, resterà impresso nella mente dello spettatore e dei fan. Durante l'evento, abbiamo visto il ritorno di celebrità come Lady Gaga, Angelina Jolie, Brad Pi...

La cerimonia finale della Mostra del Cinema di Venezia si è svolta dopo giorni di grande emozione e sorprese. Un red carpet che, per molti anni, resterà impresso nella mente dello spettatore e dei fan. Durante l’evento, abbiamo visto il ritorno di celebrità come Lady Gaga, Angelina Jolie, Brad Pitt e George Clooney sul famoso tappeto rosso veneziano. Il 7 settembre si è conclusa questa giornata ricca di momenti indimenticabili, che, a differenza delle serate passate, ha portato meno paure e più sogni. Ci sono state tuttavia alcune gaffe sottili. Di seguito presentiamo i look visti nell’ultima sfilata sul tappeto rosso della 81esima edizione del Festival del cinema di Venezia.