Le incognite riguardanti la non realizzazione dell'intervista tra Berlinguer e Boccia stanno generando molte domande. Voci riportano che la conversazione è stata "inibita nel camerino". A pronunciarsi al riguardo sono le due parties coinvolte.

Maria Rosaria Boccia ha espresso la sua frustrazione su Instagram per essere stata trattenuta per ore nel camerino prima del suo intervista prevista sul programma televisivo di Bianca Berlinguer, CartaBianca. Boccia si è lamentata del focus politico e frivolo, non trattando i fatti concreti. Berlinguer ha risposto, affermando che Boccia era stata informata del formato e le era stato negato un'anticipazione scritta delle domande, come avviene per tutti gli ospiti. Berlinguer ha sottolineato che non vi era alcuna ostruzione alla rivelazione della verità da parte di Boccia. Nonostante le accuse di Boccia, Berlinguer ha negato di averla trattenuta contro la sua volontà.

Il mancato colloquio di Maria Rosaria Boccia con Bianca Berlinguer a CartaBianca ha creato molto scalpore. Oggi l’entrepreneur ha sfogato la sua frustrazione su Instagram dicendo che è stata “trattenuta” “a forza” per “ore” nel “camerino”.

“Abbiamo discusso nel camerino per tracciare la storia da raccontare nella prima parte del programma dedicata all’intervista. Ho immediatamente realizzato che non c’era il desiderio di ascoltare i fatti, ma piuttosto di trasformarlo tutto in un dibattito politico e in chiacchiere frivole. Non abbiamo mai parlato della seconda parte del programma o delle domande che mi sarebbero state fatte, durante le due ore in cui sono stata trattenuta nel camerino dalla costante e ripetuta insistenza a partecipare alla trasmissione, anche se avevo dichiarato fin dall’inizio il mio desiderio di andarmene. La prima parte, ripeto, era esclusivamente per delineare i dettagli dello scenario. Avevo richiesto il formato di due parti in quanto avrei preso parte alla seconda solo se basata su fatti concreti, che avrebbero permesso di cercare la vera verità, evitando gossip e possibili manipolazioni politiche”.

Queste parole dure hanno portato Bianca Berlinguer a rispondere, utilizzando i social media del programma per farlo.

Le parole di Bianca Berlinguer.

“Era prevista la compresenza di Maria Rosaria Boccia nel mio programma televisivo, organizzata il lunedì, con un’intervista singola con me come intervistatore; poi, a suo esplicito desiderio, abbiamo coinvolto altri giornalisti, i cui nominativi le erano stati dati in anticipo (Concita De Gregorio, Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti e Andrea Scanzi). Già dal giorno precedente, quando abbiamo definuito le modalità del suo intervento, Maria Rosaria Boccia voleva ricevere per iscritto le mie domande, una richiesta che non abbiamo mai soddisfatto per alcun ospite. Quindi ho fornito alla dott.ssa Boccia un riassunto dei principali argomenti che avremmo affrontato nel nostro incontro, sottolineando altresì che sarebbero stati gli altri giornalisti a determinare le domande da farle nel dibattito successivo. Quando ci siamo incontrati, ho riconfermato che da parte mia non ci sarebbe stato alcun ostacolo a qualsiasi notizia o “verità” che avrebbe voluto rivelare. Sin dall’inizio, ero convinta che l’unica divergenza fosse la mia reticenza a fornirle in anticipo e per iscritto le domande che le avrei rivolto. Poco prima della trasmissione, Maria Rosaria Boccia ci ha presentato una trascrizione che lei stessa aveva realizzato di un colloquio presunto tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie in cui l’ex ministro avrebbe rivelato di non aver avuto una relazione intima con Boccia”. E continua:

La teoria dell’omissione di Maria Rosaria Boccia come consulente ministeriale suggerisce che ciò potesse essere dovuto a potenziali conflitti di interessi, alla pressione della moglie di Sangiuliano, alle insufficienze nel suo curriculum o all’interferenza di Arianna Meloni. Alla mia richiesta di evidenze a sostegno di tali affermazioni impegnative, la signora Boccia ha risposto che non avevo approfondito abbastanza la sua storia, che non ero abbastanza informata sulla sua situazione e che mancava l’empatia necessaria tra noi. Mi accusava di essere più interessata allo scandalo e al chiacchiericcio politico rispetto alle “verità” non ancora svelate che avrebbe voluto condividere. Riguardo all’accusa di averla rinchiusa nel camerino contro la sua volontà, posso solo riderci sopra. In trentacinque anni di carriera, non mi sono mai trovata in una situazione del genere. E da questo momento in poi, non ho intenzione di rispondere più alle dichiarazioni di Maria Rosaria Boccia.

C’è la possibità che Maria Rosaria Boccia non sarà invitata come ospite la settimana prossima.

Bianca Berlinguer riguardo la mancata intervista a Maria Rosaria Boccia.