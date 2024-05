Le Maire: incontro Stresa strategico in un momento decisivo

Le Maire: incontro Stresa strategico in un momento decisivo

Stresa, 24 mag. (askanews) - Il ministro dell'Economia della Francia ha ringraziato la presidenza italiana del G7 e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti per l'organizzazione del G7 delle Finanze a Stresa. "Sono deliziato di essere a Stresa, per questo G7 delle Finanze e voglio calorosament...

Stresa, 24 mag. (askanews) – Il ministro dell’Economia della Francia ha ringraziato la presidenza italiana del G7 e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti per l’organizzazione del G7 delle Finanze a Stresa. “Sono deliziato di essere a Stresa, per questo G7 delle Finanze e voglio calorosamente ringraziare il mio amico Giancarlo per aver organizzato questo incontro strategico”, ha detto incontrando i giornalisti prima dell’inizio dei lavori di questa mattina.

Questo incontro “Perchè è un G7 strategico? Perché avviene in una fase decisiva a livello geopolitico ed economico. L’economia globale è tornata sulla giusta carreggiata, dopo l’alta inflazione e i problemi degli anni passati, tuttavia dobbiamo ricordare che i rischi geopolitici sono diventati la minaccia più grave alle nostre economie e queste minacce sollevano una serie di questioni su cui vogliamo che il G7 trovi risposte comuni. L’unità – ha rimarcato Le Maire – è la nostra risorsa migliore”.