Le polemiche sulle dichiarazioni del sottosegretario alla giustizia

Un intervento controverso

Le recenti dichiarazioni del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, durante la presentazione di un nuovo veicolo per il trasporto di detenuti al regime del 41 bis, hanno sollevato un’ondata di polemiche. Le sue parole, diffuse anche attraverso un video sui social, hanno suscitato l’indignazione di molti esponenti dell’opposizione. Delmastro ha espresso una “intima gioia” nel vedere un mezzo che, a suo dire, rappresenta il prestigio della polizia penitenziaria, affermando che non lasceranno “respirare” chi si trova dietro le sbarre. Queste affermazioni, che evocano immagini di repressione, hanno colpito nel segno, scatenando reazioni forti e immediate.

Le reazioni dell’opposizione

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha definito le parole di Delmastro “vergognose e indegne”, chiedendo le sue dimissioni. Secondo Renzi, tali affermazioni sono inaccettabili per chi dovrebbe rispettare la Costituzione e i diritti umani. Anche Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, ha espresso il suo disappunto, sottolineando che la gioia espressa dal sottosegretario nel non far respirare i detenuti è un chiaro riferimento alla violenza e alla tortura. La deputata del Partito Democratico, Michela Di Biase, ha aggiunto che queste dichiarazioni rivelano l’ossessione repressiva del governo, incapace di affrontare il drammatico problema dei suicidi in carcere.

Un clima di tensione e preoccupazione

Il clima politico in Italia si fa sempre più teso, con le parole di Delmastro che risuonano come un campanello d’allarme per i diritti dei detenuti. Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ha descritto le affermazioni del sottosegretario come “indecenti”, paragonandole a quelle di un regime sudamericano. Con un numero allarmante di suicidi in carcere quest’anno, la richiesta di maggiore umanità e rispetto per i diritti dei detenuti diventa sempre più urgente. Anche l’Associazione nazionale partigiani ha preso posizione, definendo Delmastro un “macellaio sadico” e chiedendo la sua rimozione dalle istituzioni. La questione solleva interrogativi sulla direzione che sta prendendo la giustizia in Italia e sul rispetto dei diritti fondamentali.